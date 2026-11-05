Con el aumento de las temperaturas, se registran más apariciones de animales silvestres en zonas urbanas y periurbanas de San Juan. Serpientes, escorpiones, roedores y mamíferos como los zorros pueden acercarse a viviendas en busca de alimento o refugio. Ante ese escenario, la Secretaría de Ambiente difundió recomendaciones para reducir riesgos y ordenar la respuesta ante un eventual encuentro.

En diálogo con Radio Mil20, Ezequiel Salomón, director de Conservación, señaló que en esta época del año suelen incrementarse las denuncias por la presencia de estos animales. Según explicó, las temperaturas elevadas y la humedad favorecen la proliferación de distintas especies, algunas de ellas de importancia sanitaria. Ese dato vuelve relevante la intervención oficial, porque permite distinguir entre animales inofensivos y aquellos que pueden requerir atención médica o un manejo específico.

Serpientes y consultas Entre los animales que generan más consultas se encuentran las serpientes, que incluso pueden aparecer en sectores céntricos. Salomón aclaró que no todas las especies representan un peligro para la salud humana y precisó que muchas de las denuncias están vinculadas con mordeduras de serpientes ratoneras comunes, que no son consideradas de importancia médica. La distinción es central para evitar respuestas inadecuadas y para canalizar cada caso por la vía correspondiente.

Qué hacer ante un hallazgo La recomendación oficial es no intentar capturar, manipular ni matar al animal, sino dejarle una vía de escape y comunicarse con los organismos competentes, como la Secretaría de Ambiente o la Policía Ecológica. Salomón también indicó que los zorros se acercan cada vez más a los asentamientos humanos en busca de comida y refugio. En esos casos, insistió en mantener la distancia y permitir que el animal se retire por sus propios medios.

Ante una mordedura Salomón explicó que, ante una mordedura de serpiente, es importante mantener la calma y acudir de inmediato al hospital o centro de salud más cercano. También recomendó lavar la zona afectada con abundante agua. Además, advirtió que no debe intentarse succionar el veneno de la herida y recordó que, aun cuando no se sepa si la serpiente es venenosa, no corresponde minimizar el episodio ni postergar la atención médica.

Preservación y próximos meses Desde Ambiente remarcaron que las serpientes y otras especies cumplen una función dentro del ecosistema, incluso en áreas urbanas y periurbanas. Por eso, la indicación es evitar reacciones impulsivas, no acercarse y dar aviso a las autoridades. Con la continuidad de los meses más calurosos, las medidas apuntan a prevenir accidentes y a sostener una convivencia segura con la fauna local.