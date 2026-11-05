En el marco de su visita a estos departamentos, el gobernador anunció los trabajos desde Colola hasta San José de Jáchal. Se suman a los 22 kilómetros ya anunciados entre Las Flores y Colola, para ofrecer un viaje más seguro y acompañar el desarrollo del norte sanjuanino

El Gobierno de San Juan continuará la renovación de la Ruta Nacional 150 con una segunda etapa, que irá desde Colola hasta San José de Jáchal. Hace unas semanas, el gobernador había anunciado la repavimentación de 22 kilómetros entre Las Flores, en Iglesia, y Colola. Con este nuevo tramo, la intervención alcanzará un total de 60 kilómetros. Este es el anuncio que realizó el gobernador Marcelo Orrego a los sanjuaninos.





Por esta ruta pasan todos los días familias, trabajadores, productores y visitantes. Es además el camino que une a Jáchal con Iglesia, por lo que la obra mejorará la circulación y fortalecerá el vínculo entre ambos departamentos.





La seguridad vial será uno de los principales objetivos. Al tratarse de un camino de montaña, con curvas pronunciadas y pocos lugares para sobrepasar, la Dirección de Vialidad repavimentará la calzada y la ensanchará, con nuevas banquinas donde el terreno lo permita. También colocará defensas y guardarraíles, en especial donde hoy no hay protección, y renovará la cartelería y la demarcación. Así será más fácil identificar las curvas y saber dónde se puede sobrepasar.





Un corredor para el crecimiento del norte





La Ruta 150 forma parte del Corredor Bioceánico Central y está vinculada con los proyectos mineros de la zona, la actividad calera y la futura Zona Franca de Jáchal. A medida que esas actividades crezcan, también aumentará la circulación por este camino.





Con esta obra, la Provincia busca que quienes transitan por la Ruta 150 lo hagan con más seguridad, y que el norte sanjuanino cuente con un corredor preparado para el San Juan del futuro.