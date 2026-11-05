La Legislatura trabaja en un texto único para abordar el acoso escolar y nuevas formas de violencia digital. La comisión podría emitir despacho en la próxima reunión.

La Legislatura de San Juan avanza en una iniciativa para establecer un protocolo de prevención y abordaje del acoso escolar, el ciberbullying y la manipulación de imágenes mediante inteligencia artificial. La propuesta busca reunir en un solo marco legal herramientas de intervención dentro y fuera de las instituciones educativas.

La diputada provincial Alejandra Leonardo informó a Telesol que la Comisión de Educación mantuvo una reunión con el director de Gabinetes del Ministerio de Educación, Luis Lucero, y parte de su equipo. También participaron Florencia Merino y su padre, Fernando, quienes expusieron su experiencia vinculada a un caso de bullying durante la etapa escolar. El intercambio se dio en el marco del análisis de varios proyectos que ya estaban en tratamiento.

Según explicó la legisladora, el Ministerio de Educación trabaja actualmente con resoluciones ministeriales, una ley nacional y disposiciones del Consejo Federal de Educación. El objetivo de la comisión es ordenar esos instrumentos en un texto único que fije criterios comunes de prevención e intervención. Leonardo señaló: “Llegamos a la conclusión de que era conveniente unificar los criterios en un solo texto”.

Alcance del protocolo La propuesta contempla distintas etapas de abordaje, acuerdos de convivencia y la participación de padres, madres o responsables de crianza en el acompañamiento de los estudiantes. Además, incorpora la manipulación de imágenes mediante herramientas de inteligencia artificial, una práctica que la comisión considera necesario incluir por su expansión en entornos digitales vinculados a la vida escolar. En ese esquema, el Ministerio de Educación quedaría como autoridad de aplicación de la futura ley.

Trámite legislativo Leonardo adelantó que, tras la reunión con las autoridades y los familiares, los integrantes de la comisión continuaron debatiendo las iniciativas y comenzaron a trabajar en una redacción unificada. Estimó que en la próxima reunión de la Comisión de Educación podrían contar con un texto definitivo para ponerlo a consideración del resto de los diputados y avanzar con el despacho correspondiente. Después de ese paso, el proyecto quedaría en condiciones de llegar al recinto para su tratamiento.

Otros proyectos en paralelo Además del protocolo, existen otros dos proyectos que proponen incorporar al Código de Faltas un artículo específico para contemplar la figura del acoso escolar. Según indicó la diputada, esas iniciativas también serían unificadas en paralelo. El dato pendiente es la redacción final que surja de la comisión y el momento en que el texto obtenga despacho para su discusión legislativa.