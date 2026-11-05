Turismo precisó que el documento presentado por Austral Cuyo SRL no es vinculante. La firma del contrato con la concesionaria se encamina para los próximos días.

El proceso de adjudicación del Gran Hotel Provincial de San Juan avanzó hacia la firma del contrato con Austral Cuyo SRL, pero el Ministerio de Turismo aclaró que la carta de intención vinculada a Marriott no constituye un compromiso vinculante. Según la cartera, el documento solo expresa una voluntad de las partes y no asegura la incorporación definitiva de la marca internacional al proyecto. La definición importa porque el edificio permanece cerrado desde mayo de 2025 y su reapertura depende de la puesta en marcha de la concesión.

Alcance del documento

Desde el área turística confirmaron que Austral Cuyo SRL, adjudicataria de la concesión por 20 años, presentó una carta de intención relacionada con la cadena hotelera. Las autoridades remarcaron que ese escrito no equivale a un contrato formal ni compromete al Estado provincial. En consecuencia, cualquier acuerdo posterior deberá resolverse entre privados mediante negociaciones comerciales. La Provincia, según esa explicación, no interviene en esa eventual definición empresarial.

Definición comercial pendiente

La concesionaria deberá evaluar si operará bajo un esquema de franquicia internacional o si elegirá otra alternativa comercial. El dato relevante es que la adjudicación quedó en manos de la empresa local, mientras que la eventual asociación con Marriott dependerá de tratativas privadas. Esa distinción delimita el rol del Gobierno provincial, que ya no discute la adjudicación sino la formalización del contrato y la entrega del inmueble. El antecedente inmediato es la adjudicación ya resuelta en favor de Austral Cuyo SRL.

Etapa administrativa final

El expediente ingresó en su tramo final tras el rechazo de los recursos de reconsideración presentados por la firma competidora. Con ese camino despejado, en los próximos días se concretará la firma oficial del contrato entre el Gobierno provincial y la concesionaria. Esa rúbrica habilitará la entrega formal de las instalaciones y el inicio de los trabajos de puesta a punto. El objetivo es reactivar el funcionamiento del establecimiento hotelero, aunque todavía no está cerrado el esquema de explotación comercial.

Lo que viene

La variable a seguir es la firma del contrato y la posterior definición entre privados sobre la eventual participación de Marriott. Hasta que eso ocurra, la única decisión firme es la concesión otorgada a Austral Cuyo SRL por 20 años. La entrega del edificio será el paso administrativo que habilite la etapa operativa siguiente.