El ciclo Cine de Barrio sumará la película de Roberto Benigni, con entrada libre y gratuita. La función será a las 20 en el Cine Teatro Municipal de la Ciudad de San Juan.

El ciclo Cine de Barrio sumará el 13 de octubre a las 20:00 la proyección de La vida es bella (1997) en el Cine Teatro Municipal de la Ciudad de San Juan. La función tendrá entrada libre y gratuita y forma parte de la propuesta de Ciclo de Cine Italiano.

La película fue dirigida y protagonizada por Roberto Benigni, y tiene una duración de 116 minutos. Según la información difundida, la calificación es apta para todo público y el reparto principal incluye a Nicoletta Braschi, Giorgio Cantarini y Giustino Durano.

Sinopsis La historia se sitúa en la Italia de la Segunda Guerra Mundial, donde Guido, un librero judío, conquista a Dora con humor e imaginación. La trama cambia cuando Guido y su hijo son deportados a un campo de concentración, escenario en el que el personaje transforma el cautiverio en un juego para proteger al niño.

Programación cultural La iniciativa es impulsada por la Ciudad de San Juan, bajo la intendencia de Susana Laciar. En ese marco, la programación municipal mantiene una oferta cultural de acceso público en espacios de la ciudad, con una propuesta orientada a la exhibición de cine italiano.

Dato operativo La función se realizará en el Cine Teatro Municipal el 13 de octubre a las 20:00, con ingreso gratuito. La coordinación del evento está a cargo de Carlos Cerimedo.