El organismo prevé lluvias, actividad eléctrica y ráfagas para la tarde y noche del lunes 12. Recomendó limitar la circulación y tomar precauciones.

La Dirección de Protección Civil informó que para la tarde y noche del lunes 12 de octubre se espera la ocurrencia de tormentas en todo el territorio provincial. El aviso oficial encuadra el fenómeno en Alerta Amarilla por tormenta. Según el organismo, las condiciones previstas pueden incluir granizo, ráfagas intensas y abundante precipitación en cortos períodos.

Condiciones previstas El reporte detalló que el área será afectada por tormentas localmente fuertes, con actividad eléctrica frecuente y vientos que podrían superar los 60 km/h. También estimó valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, aunque advirtió que esos registros pueden ser superados de manera puntual. En ese contexto, la repartición pidió evitar la circulación innecesaria de vehículos y personas, especialmente en centros urbanos.

Canales de emergencia Ante cualquier situación de riesgo, la Dirección recordó los teléfonos 103 de Protección Civil y 911 para emergencias. Además, recomendó revisar techos, desagües y bajadas de agua, retirar del exterior objetos que puedan ser arrastrados por el agua y asegurar ventanas y puertas. También indicó desenchufar artefactos eléctricos, no sacar la basura y mantener a las mascotas en resguardo.

Medidas durante la tormenta En la vía pública, el organismo sugirió no transitar por calles inundadas o anegadas, ingresar a un lugar de resguardo y no obstruir acequias ni bocas de alcantarilla. Si se circula en vehículo, recomendó hacerlo con luces bajas encendidas, mayor distancia entre unidades y velocidad reducida. También aconsejó beber agua hervida o embotellada, lavar heridas con agua limpia y jabón y no tomar medicamentos que hayan estado en contacto con agua de inundación.

Después del fenómeno En caso de granizo, Protección Civil pidió permanecer a resguardo y conservar la calma, especialmente en presencia de niños, adultos mayores y mascotas. Una vez finalizada la tormenta, sugirió verificar techos, cañerías y ventanas, y comunicarse con los entes oficiales si se advierten daños graves. El organismo insistió en seguir atento a los comunicados oficiales mientras dure la inestabilidad prevista para la jornada.