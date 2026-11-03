La Secretaría de Deporte extendió hasta el viernes 6 de noviembre la inscripción para la reválida 2026-2027. El examen práctico dependerá de la temperatura del agua en Punta Negra.

La Secretaría de Deporte extendió hasta el viernes 6 de noviembre la inscripción para la Reválida de Guardavidas 2026-2027, un examen obligatorio para los profesionales y el personal náutico que busquen trabajar en la temporada de verano en San Juan. La decisión se tomó en un contexto de menor cantidad de anotados que en los dos años previos y con seguimiento diario de la temperatura del agua para definir la instancia práctica. Hasta el 3 de noviembre había 218 inscriptos, según Jorge Maldonado, titular de Náutica.

Menor registro que en años previos Maldonado informó que el número actual es inferior al de las últimas dos convocatorias: en 2025 se anotaron 250 personas y en 2024, 256. Pablo Quiroga, director del Curso de Guardavidas de la Secretaría de Deporte, señaló que el total definitivo se conocerá recién el viernes, antes del cierre del plazo. “Tenemos un número de inscriptos, pero el dato final lo vamos a tener este viernes antes de los exámenes”, explicó.

La evaluación teórica está prevista para el sábado 7 de noviembre, de manera virtual, con contenidos sobre RCP (reanimación cardiopulmonar), primeros auxilios y maniobras de rescate. La prueba práctica se realizará en el Embarcadero Punta Negra: el viernes 13 para el personal náutico y el sábado 14 para el resto de los inscriptos. Esa instancia es la que depende de las condiciones del agua y, por eso, el área mantiene el monitoreo térmico de la zona.

Temperatura del agua y demanda estacional Quiroga indicó que, durante la competencia de Ironman, el agua estaba cerca de los 18 grados y que la expectativa oficial es que llegue a un promedio de 20 grados para el examen práctico. Sobre la fecha prevista, sostuvo: “Creería que se va a mantener la fecha, no se va a modificar”. Maldonado agregó que la inscripción se prorrogó mientras se evalúa si la temperatura aumenta al menos dos grados. También aclaró que quienes ya están trabajando mantienen vigente su reválida.

El área espera que se sumen más interesados por la mayor presencia de agua en zonas como el Perilago del Dique de Ullum, que en años anteriores no tuvo actividad. A eso se suma el efecto del fenómeno de El Niño, que podría incrementar la demanda de guardavidas durante la temporada. En ese marco, la reválida aparece como una instancia de habilitación laboral para una actividad que depende de la disponibilidad de personal calificado en espejos de agua y balnearios provinciales.

En los últimos dos años, casi todos los postulantes aprobaron: en 2024 solo dos personas no superaron el examen y el año pasado fue una. La Secretaría de Deporte mantendrá abierta la inscripción hasta el viernes 6 de noviembre, mientras define con el seguimiento térmico del agua si la práctica se desarrolla en las fechas programadas. El resultado final de anotados y la evolución de la temperatura serán las variables a seguir antes de los exámenes.