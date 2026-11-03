El Vaticano habría solicitado ejemplares de San Juan para la misa central de León XIV en Buenos Aires . En la provincia, el Arzobispado aún no confirmó esa versión.

San Juan podría tener presencia en la visita del papa León XIV a la Argentina a través de los olivos de la provincia, que habrían sido solicitados para la ambientación de la misa central en la Ciudad de Buenos Aires. La información fue difundida por medios nacionales y, hasta el momento, no fue confirmada por el Arzobispado sanjuanino. De acuerdo con lo publicado, el pedido se vincularía con el montaje previsto en la avenida Del Libertador.

La novedad fue mencionada por el periodista Eduardo Feinmann en su programa de Radio Mitre, donde señaló que desde el Vaticano habrían requerido una cantidad importante de ejemplares provenientes de San Juan. Según su relato, también se utilizarían árboles de Mendoza. La versión indica que los olivos formarían parte del escenario principal y de distintos sectores del operativo de la celebración religiosa.

Los ejemplares comenzarían a llegar a Buenos Aires para el armado que se desarrolla en las inmediaciones del Monumento de los Españoles, en Palermo, donde León XIV celebraría una misa el lunes 9 de noviembre a las 11:30. Al día siguiente, el martes 10, desde las 20:15, el pontífice participaría de un encuentro con jóvenes en el marco de su agenda en el país. Esos datos forman parte de la programación difundida para su paso por la capital argentina.

Sin confirmación local

TELESOL DIARIO consultó al Arzobispado de San Juan y la respuesta fue que todavía no tenían confirmación sobre el origen de los olivos que serían enviados. Por eso, la información permanece en el terreno de los trascendidos y no fue validada institucionalmente en la provincia. En ese marco, todavía no se conocen detalles sobre cantidad de ejemplares, logística de traslado ni participación de productores locales.

Valor simbólico y participación sanjuanina

La elección del olivo responde a su carga simbólica dentro de la tradición cristiana, donde representa paz, esperanza y reconciliación. El texto original lo vincula con el relato bíblico de Noé, el Monte de los Olivos y el huerto de Getsemaní, además del uso del aceite de oliva en sacramentos de la Iglesia católica. En paralelo, de acuerdo con fuentes vinculadas a la Iglesia Católica sanjuanina, también habría presencia de comprovincianos en los actos programados en Buenos Aires y Córdoba.

Traslados desde la provincia

Según esas fuentes, la Acción Católica de San Juan llevaría al menos 8 colectivos, mientras que personas independientes viajarían en unidades de empresas como Rocío Tour, que aportaría 4 colectivos. Además, la Universidad Católica de Cuyo trasladaría a 180 personas desde la provincia, mientras que desde San Luis partirían otras 250. A esos grupos se sumarían parroquias que alquilaron colectivos y fieles que viajarían por su cuenta, en un esquema que todavía sigue en preparación.