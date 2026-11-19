Tres profesionales del campo de la Terapia Ocupacional compartirán su mirada sobre lo que significa la participación y la proactividad de personas con discapacidad respetando intereses, necesidades y derechos. La charla es el martes 24 de noviembre.

Profesionales del área de la Terapia Ocupacional darán su mirada de cómo esta disciplina socio-sanitaria puede ser sostén de la construcción de proyectos de vida autónomos, inclusivos y centrados en la persona con discapacidad y sus derechos, entre otros aspectos que permitan tener una rutina independiente y participativa a nivel comunitario. Convocadas por la Dirección de Personas con Discapacidad, las licenciadas en Terapia Ocupacional Andrea Romero, Natalia Carrizo Herrera y Luciana Cabrera llevarán adelante un conversatorio abierto en el que invitarán a reflexionar y a conocer historias en primera persona.





La convocatoria es para el martes 24 de noviembre, a partir de las 18 horas en el Centro Cultural Conte Grand (en la intersección de calle Las Heras y San Luis). Para participar sólo hay que inscribirse en el link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfL7dw-yWaW2yWL8rFQ162ph2b3J1f9JdViX59Zefff0ly8dw/viewform?usp=publish-editor.





El conversatorio tiene resolución con aval ministerial y está propuesto para personas con discapacidad y familiares, pero también para profesionales, docentes de todos los niveles y especialmente de Educación Especial y miembros de instituciones, ONGs y fundaciones relacionadas con la discapacidad.





Entre otros planteos se abordará el rol de la terapia ocupacional; lo significativo del derecho de las personas con discapacidad a tomar sus propias decisiones; la clave para encontrar una ocupación que priorice las capacidades, los intereses, las decisiones y las preferencias de las personas; la validez de pedir ayudar cuando se necesita y la importancia de contar con oportunidades y redes de apoyo fundamentales para poder desenvolverse en diferentes contextos no sólo ocupacionales sino de la cotidianeidad.





Las disertantes

Luciana Cabrera es licenciada en Terapia Ocupacional, formada en Neuropsicología, Evaluación Neurocognitiva, Trastorno del Espectro Autista, estimulación temprana y estrategias de intervención terapéutica. Es docente investigadora y supervisora de Prácticas Profesionales en la carrera de Terapia Ocupacional en la Universidad Nacional de La Rioja. Ha trabajado en el abordaje de niños, adolescentes y adultos, acompañando sus procesos de desarrollo, autonomía y participación ocupacional. Es parte del equipo técnico del Hogar y Centro de Día Huarpes.





Andrea Romero es licenciada en Terapia Ocupacional, se ha desempeñado en el ámbito de la Neurología y el Neurodesarrollo en todas las edades, ya que son las áreas en las que se ha especializado además de formarse en Autismo, evaluación y el abordaje terapéutico desde una perspectiva integral. Actualmente, integra los equipos interdisciplinarios de Inmanus e IRINA, elaborando propuestas orientadas al fortalecimiento de habilidades motoras, cognitivas, sensoriales y adaptativas.





Natalia Carrizo Herrera es licenciada en Terapia Ocupacional, formada en juego adaptado para niños y niñas con desafíos en el Neurodesarrollo, además de Autismo, Accidentes Cerebrovasculares (ACV), Neurología y los desafíos del desarrollo y la estimulación temprana. Ha trabajado en un taller protegido para jóvenes y adultos con discapacidad en Valle Fértil, también en el Centro de Día Andares y en Inmanus. Actualmente desarrolla su actividad profesional en el Centro Terapéutico MAR, y en el Servicio de Neurorehabilitación del Hospital Zonal Dr. Alejandro Albarracín, donde integra un equipo interdisciplinario y participa en diferentes dispositivos comunitarios, como el Nodo de Desarrollo Infantil, el programa de Rehabilitación basada en la Comunidad (RBC) y consultorio externo