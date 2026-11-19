La Asamblea Universitaria de la UNSJ votó por unanimidad la transformación de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud en facultad, en una sesión extraordinaria realizada en el Rectorado. El rector Tadeo Berenguer y el decano normalizador Ángel Pinto destacaron el alcance institucional de la medida.

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) aprobó por unanimidad la creación de la Facultad de Ciencias de la Salud, durante una sesión extraordinaria de la Asamblea Universitaria realizada en el Rectorado. La decisión implica que, por primera vez en 43 años, la institución incorpora una nueva facultad a su estructura académica, según informó el rector Tadeo Berenguer. Con la medida, la actual Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud adquiere un nuevo estatus institucional dentro de la universidad.

El rector Tadeo Berenguer, quien participó de la sesión, afirmó: “Estamos terminando un año gratísimo, creando después de 43 años una nueva facultad en esta Universidad Nacional de San Juan, sobre todo en un área disciplinar, como es las ciencias de la salud”. El funcionario remarcó que la decisión se concreta en un contexto complejo para las universidades públicas, pero que la institución continúa ampliando su oferta académica. “En los peores momentos salen las mejores decisiones y eso fortalece al espíritu”, sostuvo.

Crecimiento institucional

Berenguer mencionó además el crecimiento de la Escuela de Oficios y Educación Profesional de la UNSJ, que pasó de entregar 500 certificados el año pasado a 1.000 durante el ciclo actual. Según el rector, la universidad registra la mayor cantidad de egresados de carreras de grado de su historia y un récord de ingresantes, con 2.500 postulantes para la carrera de Medicina. “Eso quiere decir que la universidad está donde la comunidad lo necesita”, afirmó Berenguer, quien ratificó su defensa de la educación pública.

Nuevo decano normalizador

La transformación institucional también modifica la conducción de la ex Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud: según explicó Berenguer, el director y el vicedirector pasarán a desempeñarse como decano y vicedecano normalizadores hasta el próximo proceso eleccionario, previsto para 2029. Ángel Pinto asumirá como decano de la nueva facultad y expresó su emoción por la aprobación unánime. “Estas lágrimas son las lágrimas de todos los que están atrás de mí, todos los que han estado esperando, todos los que están desde hace muchos años en la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud, que necesitaban este cambio de estatus”, manifestó.

Pinto adelantó que a partir del próximo año comenzará una etapa de trabajo más intensa, con líneas de acción vinculadas al crecimiento, la innovación, la tecnología y la vinculación institucional. El decano normalizador señaló que buscarán profundizar el trabajo conjunto con los sistemas provincial, privado, público y nacional.

Infraestructura y nuevas aulas

Pinto confirmó que ya comenzaron gestiones para ampliar los espacios disponibles en el predio actual, a través de un acuerdo con la empresa Bilbao para la construcción de dos aulas adicionales. Además, anticipó que durante el próximo año proyectan avanzar en el sector posterior de la Biblioteca Dra. Cecilia Grierson, donde planifican construir un nuevo espacio destinado a aulas. Por el momento, la facultad continuará funcionando en el mismo predio, aunque el decano normalizador reconoció que la disponibilidad de espacio físico es una limitación para su expansión.

Respaldo del municipio de Albardón

El intendente de Albardón, Juan Carlos Abarca, también participó de la sesión y celebró la transformación de la Escuela de Ciencias de la Salud en facultad. “Es un orgullo que se transforme de lo que era la Escuela de la Salud, ahora directamente en la Facultad de Ciencias de la Salud”, expresó el jefe comunal. Abarca consideró que la decisión representa un avance para toda la provincia y no solamente para Albardón, y destacó el acompañamiento y la inversión municipal en educación como herramientas para ampliar las oportunidades de la comunidad.

La transformación de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud en facultad abre una etapa de ampliación de infraestructura y oferta académica para la UNSJ, con el próximo proceso eleccionario de autoridades normalizadoras previsto para 2029. Datos a seguir: el inicio de obra de las dos aulas a cargo de la empresa Bilbao y el proyecto de ampliación en el sector posterior de la Biblioteca Dra. Cecilia Grierson.