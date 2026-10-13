Estela Vargas, titular de El Serafín Dulces y Conservas Sanjuaninas, continúa un emprendimiento familiar de cuatro décadas en Las Tapias, Albardón, con mermeladas, arropes y miel elaborados a partir de frutales nativos y una única cosecha anual.

En los estudios de Telesol, Estela Vargas, titular del emprendimiento El Serafín Dulces y Conservas Sanjuaninas, repasó la historia de su proyecto familiar radicado en la localidad de Las Tapias, departamento Albardón. La iniciativa comenzó hace cuatro décadas de la mano de su madre y su hermana, y tras la pandemia quedó bajo su gestión directa para continuar con un legado productivo y artesanal.

Frutales centenarios

La productora explicó que la mayor parte de la materia prima proviene de su propia finca, donde conserva ejemplares añejos heredados de generaciones anteriores. "Tenemos árboles todavía de la época de mi abuelo porque son nativos de ahí, de Albardón. Así que todavía tenemos los higos, por ejemplo, damasco y durazno, son árboles viejísimos", señaló Vargas sobre las higueras centenarias y los frutales que nutren su catálogo. Según detalló, además de los conocimientos transmitidos por su madre, sumó aportes técnicos de su hermana, de profesión enóloga, y aprendió las labores apícolas junto a su padre.

Una cosecha por año

Respecto a la extracción de miel, Vargas señaló que realiza una única cosecha anual, en el mes de diciembre, ya que optó por no intervenir artificialmente en el sustento de las colmenas. Para la comercialización, combina la miel blanca y la oscura según la floración de la temporada, lo que da como resultado un tono ámbar sin agregados. Para variedades como el dulce de alcayota, uno de los más solicitados por el público local y los turistas según indicó la productora, adquiere la fruta directamente a productores del departamento Pocito.

Arropes y menciones

Entre las elaboraciones de El Serafín destacan también los arropes tradicionales de chañar, de uva y de miel, a los que la medicina natural atribuye usos expectorantes. Vargas incorporó además opciones como el de pomelo y remarcó la importancia del membrillo rubio sanjuanino, producto por el cual recibió una mención especial y al que considera un símbolo distintivo de la provincia frente a otras regiones productoras.

Puntos de venta

Actualmente, los productos de El Serafín se comercializan principalmente en la Feria de las Pulgas, en la Feria Agroproductiva y a través de redes sociales, con entregas personalizadas coordinadas por la propia productora. "Sigo una tradición y estoy muy orgullosa de hacerlo", concluyó Vargas sobre su labor cotidiana en el campo sanjuanino.