El director de Protección Civil de San Juan, Diego Morales, detalló los operativos desplegados durante el temporal de anoche. Destacó la efectividad de las obras de drenaje preventivas, fijó la responsabilidad de los municipios como primera respuesta primaria y advirtió sobre el monitoreo especial en Calingasta y Barreal ante el próximo deshielo.

Tras semanas de relativa calma en comparación con otras provincias del país, San Juan enfrentó anoche la primera prueba de fuego del presente año hídrico, impulsada por las complejas dinámicas del fenómeno ENOS (El Niño). El director de Protección Civil del Gobierno de San Juan, Diego Morales, brindó un informe sobre los trabajos de asistencia realizados durante la madrugada, analizó la respuesta del sistema de escurrimiento hídrico y remarcó con firmeza el esquema de responsabilidades operativas que deben asumir los gobiernos municipales frente a la emergencia. Son los intendentes los que primero deben estar en el lugar en caso de emergencias.

El balance de los trabajos durante la tormenta y la efectividad hídrica

El funcionario explicó que la provincia venía registrando una situación de excepción climática gracias a la barrera natural de la precordillera, la cual desviaba los frentes de tormenta hacia Mendoza, San Luis, Córdoba y el Litoral. Sin embargo, en las últimas horas, el Servicio Meteorológico emitió una alerta naranja para el territorio sanjuanino —tras una previsión inicial amarilla—, lo que activó en forma inmediata el protocolo de máxima alerta en las brigadas provinciales y municipales.

Durante el desarrollo del temporal, los departamentos más afectados por la concentración de precipitaciones fueron Rivadavia, Ullum, Rawson y Pocito. En este último departamento, sobre la zona de calle 13 alrededor de las 5:00 de la mañana, se registró una intensa bajada de agua -creciente- que generó anegamientos en arterias y el ingreso de agua a viviendas aledañas. De igual forma, en las cercanías de los predios del Ejército se produjo una acumulación importante en los sistemas de drenaje, donde personal municipal de Rivadavia debió intervenir en horas de la madrugada para proyectar el reemplazo de conductos insuficientes por cañerías de mayor capacidad.

A pesar de la intensidad del fenómeno, Morales resaltó que las obras de limpieza y mantenimiento de cauces realizadas previamente por los municipios permitieron mitigar sustancialmente los daños, evitando evacuaciones masivas. Respecto a los asistidos, se registraron dos situaciones puntuales de autoevacuación en Ullum y Marquesado —una de ellas motivada por el traslado hospitalario de una mujer embarazada, quedando sus tres hijos al cuidado de una persona allegada— y un único caso de evacuación formal en Albardón, donde dos adultos mayores de 61 años y sus nietos fueron albergados en una unión vecinal tras sufrir el colapso del techo de su vivienda.

Los municipios como respuesta operativa primaria frente a la emergencia

Uno de los ejes centrales expresados por el director de Protección Civil radico en la delimitación de competencias operativas. Morales sostuvo que son los intendentes y las administraciones municipales los primeros que tienen que hacer frente a la emergencia en cada uno de sus territorios. Si bien los equipos provinciales se despliegan en el terreno de manera inmediata para colaborar y brindar apoyo logístico, la primera respuesta y la capacidad de contención inicial debe surgir de forma autónoma desde cada municipio.

«Los municipios se dieron cuenta que si los drenajes y las limpiezas funcionan, tienen que hacer su tarea. La respuesta inicial y primaria tiene que venir por parte del municipio y de ahí sale provincia a ayudar. El municipio tiene que tener capacidad operativa y autonomía para responder».

En relación con la infraestructura de contención social, el Ministerio de Gobierno, conducido por la Dra. Laura Palma, articuló en toda la provincia la habilitación de centros de evacuación en coordinación con diversas instituciones religiosas (evangélicas, mormonas y católicas). Estos espacios fueron transferidos a las comunas bajo pautas estrictas de operatividad: separación adecuada de sectores para hombres, mujeres y niños, condiciones de higiene óptimas y apoyo energético asegurado mediante geolocalización previa con la empresa Naturgy.

Asimismo, Morales ratificó una decisión estratégica respecto a la infraestructura escolar: bajo ninguna circunstancia utilizarán las escuelas como centros de evacuados en la provincia. El objetivo de esta medida es preservar la distracción psicológica de los niños, mantener la frecuencia de la rutina escolar y evitar la interrupción del ciclo lectivo.

Situación en Calingasta y Barreal: relevamiento casa por casa en zonas críticas y alerta por crecidas de ríos

Previo al desencadenamiento de las lluvias, el titular de Protección Civil encabezó una inspección directa en Calingasta junto al jefe de asesores, Rodolfo Colombo, y la Dra. Sánchez. La comitiva recorrió casa por casa los barrios Ansilta 1 y Ansilta 2, catalogados como zonas rojas debido a que fueron construidos directamente sobre el lecho y cauce natural del río. Morales subrayó la premisa de que “el agua tiene memoria” y advirtió que, si bien existen defensas hídricas consolidadas, una creciente con fuerte arrastre de sedimentos podría buscar su curso original.

Durante el abordaje territorial, se entregó folletería informativa a las familias, instruyendo sobre la preparación de mochilas de emergencia, la coordinación de planes de autoevacuación con allegados y la identificación de puntos de repliegue. Paralelamente, entablaron gestiones con el Escuadrón de Gendarmería Nacional para disponer preventivamente de sus instalaciones y la colocación de carpas con capacidad para albergar hasta 400 personas.

En lo que respecta a la localidad de Barreal, Morales expuso una vulnerabilidad geográfica estructural: la plaza cívica se encuentra emplazada dos metros por debajo del nivel del río. Esta pendiente desfavorable provoca que, ante precipitaciones en la zona alta del cementerio, la calle Roca se transforme de manera inmediata en un canal de escurrimiento, complicando el drenaje y el remonte del agua hacia el cauce principal.

A esta complejidad topográfica se le suma la constante inquietud de los pobladores por el caudal de los ríos Los Patos y Castaño. Tras haber registrado picos de hasta 300 metros cúbicos por segundo y experimentar un descenso temporario a 80 m³/s, los expertos anticipan un incremento repentino de caudal hacia los días 1, 2 y 3 de diciembre. Este pico responderá a un proceso de deshielo pronunciado en alta montaña, cuya ocurrencia se vio postergada por nevadas tardías y vientos Zonda registrados en la cordillera.

Finalmente, el director de Protección Civil remarcó la enorme dificultad que representa para los especialistas meteorológicos predecir el comportamiento exacto de este superfenómeno ENOS, reafirmando que el Gobierno provincial mantendrá una guardia permanente y articulada con los municipios para proteger la vida y los bienes de todos los sanjuaninos.