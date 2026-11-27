Después de cuatro meses del accidente que provocó la muerte de siete ocupantes, comenzó este viernes el operativo para retirar los restos del helicóptero que cayó en el Parque Provincial Ischigualasto, en Valle Fértil. El procedimiento apunta a recuperar las piezas que permanecían dispersas en el terreno y trasladarlas bajo resguardo judicial. La tarea se concentra en un sector de difícil acceso, ubicado a unos 50 kilómetros del circuito turístico tradicional.

Un grupo de aproximadamente 12 personas fue trasladado en helicóptero hasta el lugar del impacto para iniciar la recolección de fragmentos. Según el esquema de trabajo, las piezas se agrupan en contenedores para ser elevadas por aeronaves y luego llevadas hasta la base del parque. Desde allí, el material se carga en un camión semirremolque para su traslado posterior.

Custodia judicial El destino final será una dependencia de Gendarmería Nacional, donde los restos quedarán depositados bajo custodia judicial, conforme a lo dispuesto por la Fiscalía Federal a cargo de Francisco Maldonado. En el operativo intervienen pilotos y helicópteros de la empresa, efectivos de la Policía de San Juan y personal de Bomberos. La maniobra busca preservar el material para eventuales análisis técnicos que todavía puedan ser necesarios.

En ese marco, Teja Godoy indicó que los restos deben ser manipulados lo menos posible para no alterar las condiciones en las que se encuentran. La decisión responde a la necesidad de mantener intacta la evidencia mientras avanza la investigación sobre las circunstancias del siniestro. El retiro marca, además, el cierre de las tareas en el sitio donde quedó la aeronave.

La tragedia de julio El accidente ocurrió el 29 de julio de 2026, cuando un helicóptero Bell 412EP, matrícula LV-KGR, afectado al Plan Nacional de Manejo del Fuego, se precipitó en una zona de Ischigualasto. La aeronave había partido desde el Aeroclub San Juan, en Pocito, con destino a San Agustín, en el marco de una misión vinculada al traslado y la instrucción para el combate de incendios forestales. Murieron el director de Protección Civil, Carlos Heredia; el subjefe de la Policía, Germán Videla; el jefe de Bomberos, Rubén Castro; el segundo jefe de Bomberos, Jorge Carbajal; los integrantes de la Agrupación Forestal Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta; y el piloto Matías Valenzuela.

De acuerdo con la reconstrucción incorporada a la investigación, la aeronave atravesó un sector con bancos de niebla y golpeó dos formaciones rocosas antes de caer e incendiarse. A partir de ese episodio, la provincia dispuso tres días de duelo y se iniciaron las pericias para determinar las circunstancias del accidente. Con el retiro de los restos, la causa entra en una nueva etapa procesal y queda pendiente la definición sobre los resultados técnicos que surjan del material recuperado.