En la segunda reunión del Consejo de Arbolado Público Municipal, la intendente Susana Laciar destacó los avances de la política ambiental, las tareas de mantenimiento y el trabajo conjunto para construir una ciudad más verde y sostenible.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan realizó la segunda edición de la reunión del Consejo de Arbolado Público Municipal, un espacio de intercambio y participación que reúne a representantes del Concejo Deliberante, especialistas, instituciones, organizaciones y ámbitos académicos para abordar políticas de cuidado y desarrollo del arbolado urbano.





Durante el encuentro, la intendente Susana Laciar compartió los principales resultados de la gestión ambiental y destacó que durante 2026 la Capital alcanzó los 1.000 árboles plantados. Asimismo, señaló que en los últimos tres años se incorporaron 2.156 nuevos ejemplares al arbolado público y se sumaron más de 80.000 metros cuadrados de nueva superficie verde en distintos sectores de la Ciudad.





Entre las intervenciones de este año, mencionó los trabajos de forestación en barrio Frondizi, Mutual Banco San Juan I y II, Chacabuco, Residencial Tulum —actual barrio Del Bono—, Palermo y diferentes espacios públicos.









La intendente también puso en valor la incorporación de nuevo equipamiento eléctrico para los servicios municipales: dos vehículos eléctricos FK, uno tipo furgón y otro con caja de carga abierta, y tres barredoras eléctricas destinadas a la limpieza de plazas, cordones y distintos sectores de avenidas.

También se entregó equipamiento e indumentaria al personal del ECO y de ambiente.





Estás incorporaciones apuntan a modernizar los servicios, mejorar la capacidad de respuesta de los equipos de trabajo y avanzar hacia una gestión más eficiente y ambientalmente sustentable.





Durante su mensaje, Laciar destacó especialmente el compromiso de los trabajadores municipales, quienes diariamente realizan tareas de forestación, mantenimiento y recuperación de los espacios públicos. También convocó a los vecinos, instituciones y organizaciones a involucrarse en el cuidado del arbolado.





“Una Ciudad más verde no se construye de un día para otro. Se construye con planificación, continuidad, conocimiento técnico y pequeños compromisos cotidianos de cada uno de nosotros”, expresó.





Finalmente, remarcó la importancia del Consejo como ámbito para intercambiar conocimientos, anticiparse a los desafíos y fortalecer políticas públicas con una mirada a largo plazo.





“Queremos una Ciudad mejor para vivir, más verde, más ordenada, más sostenible y, sobre todo, más humana”, sostuvo la intendente, antes de dejar formalmente inaugurada la reunión



