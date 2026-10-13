La Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable participará de una nueva capacitación destinada a docentes de San Juan, orientada a incorporar la sustentabilidad y la Educación Ambiental Integral en las prácticas educativas. La actividad se desarrollará junto con la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan (FAUD-UNSJ), la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento y el Área de Educación Ambiental del Centro de Formación Ambiental Anchipurac. La iniciativa se inscribe en una agenda de formación que busca trasladar contenidos ambientales al aula y vincularlos con proyectos escolares concretos.

La propuesta, denominada Construyendo Escuelas Sustentables, apunta a brindar herramientas para que los docentes aborden problemáticas ambientales concretas y las incorporen al trabajo pedagógico. Según el programa difundido, la prioridad estará puesta en los integrantes de los Clubes Ambientales Escolares (CAE), aunque también alcanzará a docentes del ciclo básico de escuelas públicas y privadas. El enfoque busca ampliar el alcance institucional de la educación ambiental y fortalecer la elaboración de proyectos en cada establecimiento.

Ejes de trabajo

Durante la jornada se trabajará sobre tres ejes: la sustentabilidad del ambiente construido, el uso racional del agua y las energías renovables. Los contenidos incluirán estrategias de ahorro hídrico, diseño bioclimático y aprovechamiento de energía solar térmica y fotovoltaica en edificios educativos. Ese recorte temático resulta relevante para escuelas que enfrentan demandas de consumo energético y gestión de recursos en un contexto de restricciones hídricas en la provincia.

La capacitación tendrá modalidad teórico-práctica, con exposiciones, actividades grupales e intercambio de experiencias entre los participantes. Además, se prevé que los docentes analicen cómo adaptar los contenidos a las necesidades de sus instituciones y desarrollen Proyectos Ambientales Escolares vinculados con las problemáticas de sus comunidades. En términos pedagógicos, la propuesta busca convertir contenidos generales en intervenciones aplicables a cada escuela.

Marco normativo

La participación del Área de Educación Ambiental de Anchipurac permitirá vincular los contenidos técnicos con la Ley Nacional de Educación Ambiental Integral N.º 27.621 y con las estrategias educativas de la provincia. Esa referencia normativa ubica la capacitación dentro de un marco legal vigente y le da sustento institucional a la formación docente. La actividad también refuerza la articulación entre el Estado provincial, la universidad y las instituciones educativas.

La actividad está prevista para octubre, en una fecha que aún debe definirse, y tendrá una duración de tres horas presenciales. La propuesta articula el trabajo entre el Estado, la universidad y las escuelas para fortalecer la formación ambiental y promover prácticas sustentables en el sistema educativo sanjuanino. El dato pendiente es la confirmación del día exacto de realización, que será informado más cerca de la convocatoria.