Ricardo Alfaro, Cayetano Vargas Cáceres y Renzo Silva integraban la tripulación de 44 submarinistas que desapareció en el Atlántico Sur el 15 de noviembre de 2017. Sus historias siguen presentes en San Juan y, nueve años después, el proceso judicial continúa abierto tras una condena y tres absoluciones que fueron apeladas.

Nueve años pasaron desde aquella mañana del 15 de noviembre de 2017, cuando el submarino ARA San Juan perdió contacto con la Armada Argentina mientras navegaba por el Atlántico Sur. A bordo viajaban 44 tripulantes. Ninguno regresó.

La tragedia dejó una marca profunda en el país y también en San Juan, que perdió a tres de sus comprovincianos en aquella misión: Ricardo Gabriel Alfaro, Cayetano Hipólito Vargas Cáceres y Renzo David Martín Silva.

Hoy, a nueve años de aquel episodio, sus nombres vuelven a ocupar un lugar central en la memoria colectiva. Pero el aniversario también encuentra a las familias frente a una pregunta que sigue sin una respuesta judicial definitiva: qué ocurrió y quiénes fueron responsables de la tragedia.

Ricardo Alfaro, Hipolito Vargas y Renzo Silva eran los tres sanjuaninos que ocupaban el ARA San Juan.

TRES SANJUANINOS ENTRE LOS 44 TRIPULANTES

Ricardo Gabriel Alfaro tenía 37 años, era suboficial segundo y había vivido en el barrio Aramburu, en Rivadavia. Estaba a cargo de la cocina del submarino, estaba casado con Andrea Mereles y tenía dos hijos. Su madre, Luisa Rodríguez, fue una de las voces que mantuvo vivo el reclamo de verdad y justicia.

Cayetano Hipólito Vargas Cáceres tenía 45 años y también era suboficial segundo. Había nacido en San Martín, estudió en el Colegio Luján y vivió durante años en el barrio Las Heras, en Capital. Posteriormente se radicó en Mar del Plata, donde formó su familia junto a Carina Funes y tuvo dos hijos.

El tercer sanjuanino era Renzo David Martín Silva, de 32 años, quien tenía el rango de teniente de fragata. Había nacido en San Juan y durante su adolescencia se trasladó para seguir la carrera militar. Ingresó a la Escuela Naval Militar a los 18 años y sus allegados lo recordaban por su compromiso con la actividad submarina.

Tres historias, tres familias y una misma tragedia que todavía duele.

Hubo un condenado y tres absueltos en a causa





UNA CONDENA Y TRES ABSOLUCIONES: QUÉ PASÓ CON LA CAUSA

El camino judicial tuvo un capítulo decisivo el 8 de julio de 2026, cuando el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dio a conocer la sentencia del juicio por el hundimiento del ARA San Juan.

El único condenado fue Claudio Javier Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos, quien recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional por incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con estrago culposo agravado por el resultado muerte. También fue inhabilitado para ejercer cargos públicos.

En cambio, los jueces absolvieron por unanimidad a otros tres exintegrantes de la Armada: el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, el excapitán de navío Héctor Aníbal Alonso y el excapitán de fragata Hugo Miguel Correa.

La decisión fue cuestionada por las querellas, que presentaron recursos ante la Cámara Federal de Casación Penal para intentar revertir las absoluciones y revisar las responsabilidades establecidas durante el debate.

Por eso, aunque el juicio oral terminó, la historia judicial todavía no está cerrada. Las familias siguen esperando que se revisen las decisiones y se avance hacia una respuesta definitiva.

Los tripulantes del ARA San Juan convivían con desperfectos permanentes en el submarino que complicaban su trabajo en el mar.





LAS FALLAS QUE SE HABÍAN ADVERTIDO ANTES DE LA ÚLTIMA MISIÓN

Durante el debate oral también se analizaron antecedentes técnicos sobre el estado del submarino antes de su última navegación.

Uno de los documentos relevantes fue un acta del Consejo Asesor del Arma Submarina, fechada el 30 de abril de 2017. Allí, el entonces comandante del ARA San Juan, Pedro Martín Fernández, había informado sobre diferentes inconvenientes detectados después de la reparación de media vida.

Entre los problemas mencionados figuraban fallas en el sistema de refrigeración, pérdidas hidráulicas, filtraciones de aire, detectores de gases fuera de servicio y dificultades en distintos sensores. También se habían registrado ruidos en la línea de eje y filtraciones entre un tanque de combustible y uno de baterías.

La documentación indicaba además que la embarcación acumulaba 39 meses sin el mantenimiento previsto. Si bien conservaba capacidad operativa bajo determinadas restricciones y con una profundidad máxima de 100 metros, se había recomendado gestionar su ingreso a dique seco durante el primer semestre de 2018.

Esos antecedentes formaron parte de las pruebas examinadas durante el juicio para determinar si existieron incumplimientos en las decisiones adoptadas antes de la última misión.

Estas fueron las primeras imagenes del ARA San Juan encontrado a mas de 900 metros de profundidad.





LA DESAPARICIÓN Y EL HALLAZGO A 907 METROS DE PROFUNDIDAD

El ARA San Juan había partido desde Ushuaia con destino a la Base Naval de Mar del Plata, después de cumplir tareas de patrullaje y vigilancia marítima.

El último contacto con la embarcación se produjo el 15 de noviembre de 2017. Durante esa comunicación, la tripulación informó sobre un inconveniente relacionado con el ingreso de agua de mar al sistema de ventilación, que afectó las baterías de proa.

Después se perdió toda comunicación y comenzó uno de los operativos de búsqueda más importantes de la historia naval argentina, con participación de buques y aeronaves de distintos países.

La búsqueda se extendió durante un año. Finalmente, el 17 de noviembre de 2018, la empresa Ocean Infinity localizó los restos del submarino a unos 907 metros de profundidad en el Atlántico Sur, cerca de la última posición conocida de la nave.

El hallazgo permitió conocer dónde se encontraba el ARA San Juan, pero no terminó con los interrogantes sobre las circunstancias que provocaron su hundimiento.

Este 15 de noviembre, se recuerda y rinde homenaje a la memoria de los 44 tripulantes del Submarino ARA San Juan.





UN RECUERDO QUE TIENE FECHA PROPIA

En 2024, el Congreso Nacional estableció mediante la Ley 27.758 el 15 de noviembre como Día Nacional por la Memoria de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan.

La fecha busca mantener presente a quienes perdieron la vida mientras cumplían una misión de servicio a la Patria.

En San Juan, cada aniversario vuelve a poner en primer plano a Ricardo Alfaro, Cayetano Vargas y Renzo Silva. Tres hombres que partieron a cumplir con su deber y nunca regresaron.

Nueve años después, sus familias siguen llevando adelante el recuerdo y el reclamo de justicia. Porque detrás de los 44 tripulantes hubo vidas, proyectos, hijos, padres, compañeros y sueños que quedaron interrumpidos en el fondo del Atlántico Sur.