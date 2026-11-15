Los equipos municipales ya relevaron a unas 1.200 personas y continúan acercando información y recomendaciones a los vecinos, en el marco del trabajo articulado con COPRE.­

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través del área de Defensa Civil y en el marco del trabajo articulado con COPRE, desarrolla acciones territoriales de prevención y concientización en distintos barrios y sectores de Capital, con el objetivo de identificar necesidades, informar a la comunidad y fortalecer la preparación ante posibles situaciones de emergencia.





Hasta el momento, el relevamiento alcanzó aproximadamente a 1.200 personas, mediante un trabajo coordinado con distintas áreas municipales, entre ellas Salud, Comunidades y ECO. Esta tarea permite conocer las realidades de cada sector y acercar herramientas de prevención a las familias.





Los recorridos ya se realizaron en Costa Canal 1, Costa Canal 2, Costa Canal 3, Timoteo Maradona, barrio Frondizi, Villa Pino y Valle Solares. La planificación contempla continuar en otros sectores de la Ciudad, entre ellos Villa Maturano, Villa Carolina, Margarita, Villa La Paz y Bandera Argentina, además de otras zonas identificadas para estas acciones.





Durante cada visita, los equipos municipales dialogan con los vecinos, entregan trípticos y folletos informativos y brindan recomendaciones sobre cómo actuar ante situaciones de riesgo, especialmente frente a lluvias intensas, inundaciones y otros fenómenos climáticos adversos.





Prevención en el territorio, una tarea compartida





El objetivo es que cada familia cuente con información clara y herramientas para saber cómo actuar ante una emergencia. La prevención comienza con el conocimiento de los riesgos y la preparación de la comunidad.





A través de estos recorridos, Defensa Civil fortalece la presencia municipal en los barrios y promueve el compromiso de los vecinos, acercando información y recomendaciones que contribuyen a reducir riesgos, proteger la vida y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles contingencias.





Las acciones continuarán en distintos sectores de Capital, consolidando el trabajo articulado con COPRE y otras áreas municipales para construir una comunidad más informada, preparada y segura.