Una reparación de urgencia en calle Santiago del Estero afectará el servicio hasta las 20, aproximadamente. La interrupción alcanza a varios sectores de Albardón.

Vecinos de distintos sectores de Albardón tendrán afectado el servicio de agua potable este miércoles 28 de octubre por trabajos de reparación de urgencia en una perforación ubicada en calle Santiago del Estero, luego de registrarse hechos de vandalismo.

Según se informó, la interrupción del suministro se extenderá hasta las 20:00, aproximadamente, y alcanzará al barrio Virgen del Socorro, barrio Virgen del Rocío, barrio Colombo, Villa Evita, calle Tucumán, Villa San Martín y zonas aledañas. La medida responde a la necesidad de intervenir sobre la perforación dañada para restablecer el servicio.

Alcance del corte

Ante esta situación, se recomendó a los vecinos realizar un uso responsable del agua potable mientras se desarrollan las tareas de reparación. La afectación del suministro impacta de manera directa en hogares y actividades cotidianas de los barrios mencionados, al menos hasta que concluyan los trabajos.

Medidas preventivas

Además, se recordó que los tanques domiciliarios permiten afrontar este tipo de inconvenientes durante más de 24 horas, siempre que se haga un uso racional del recurso. Esa previsión busca mitigar los efectos del corte mientras avanza la reparación de urgencia.

Normalización

Se solicitó a los usuarios de las zonas afectadas tomar las precauciones necesarias hasta la normalización del servicio. Por el momento, la referencia oficial disponible ubica la restitución del suministro cerca de las 20:00, aunque el horario queda sujeto a la evolución de los trabajos.