El temporal que afectó a Valle Fértil durante el fin de semana provocó un corte de energía que se extendió durante aproximadamente 20 horas y dejó sin servicio a distintas localidades del departamento. El intendente Mario Julio Riveros señaló que la interrupción complicó la actividad comercial y obligó a suspender eventos previstos.

En diálogo con Radio Mil20, Riveros explicó que la falla se originó en la zona de San Antonio, cerca de Yoca, a unos 40 kilómetros de la villa cabecera. Según detalló, las ráfagas de viento derribaron parte del tendido principal de la red que opera Naturgy y que transporta la energía hacia San Agustín y otras localidades del sur del departamento. El jefe comunal resumió la situación al afirmar: “Nos quedamos sin servicio eléctrico casi 20 horas o un poco más de 20 horas”.

Impacto en la actividad local

La interrupción alcanzó a San Agustín y a otras localidades, con efectos en comercios y en actividades programadas. Riveros indicó que el corte coincidió con el inicio de una exposición de las áreas técnicas de la escuela agrotécnica, que debió afrontar el inconveniente al momento de su apertura. También se suspendieron los festejos en Sierra de Chávez y distintas actividades turísticas, mientras que en el Parque Chifolasta algunas excursiones internas fueron postergadas, según el contacto del municipio con prestadores de servicios.

Pedido por la infraestructura

El intendente sostuvo que una parte importante de los postes que sostienen el tendido de la red principal son de madera y tienen muchos años de antigüedad. “El posteo ya es de bastante tiempo y está caduco. Es de madera”, dijo Riveros, al reclamar una renovación de la infraestructura. También señaló que mantuvo conversaciones con autoridades provinciales de la empresa y que existe la intención de avanzar con un plan para reemplazar esos postes por estructuras de hormigón.

Riveros consideró que esos trabajos deberían ejecutarse con urgencia, en función de los pronósticos de una temporada con mayores precipitaciones y tormentas en San Juan. “Me parece que Naturgy debería hacer ese trabajo en forma urgente debido a este pronóstico que tenemos de El Niño en la provincia de San Juan y, por ende, en Valle Fértil”, planteó. Además, aclaró que los postes visibles sobre la Ruta Nacional 141 y la Ruta Provincial 510 no pertenecen a la red de distribución de la empresa, sino a un tendido privado que no llegó a utilizarse.

Prevención ante nuevas tormentas

En materia de lluvias, el intendente indicó que en la zona de Yoca y San Antonio se registraron 96 milímetros, mientras que en la villa cabecera de San Agustín hubo un chaparrón cerca de las 23:15 y otra tormenta de menor intensidad alrededor de las 4 de la madrugada. Ante la posibilidad de que continúen las tormentas, destacó el funcionamiento de la Comisión de Emergencia (COES), creada en 2024 e integrada por organismos y entidades que coordinan la respuesta ante eventos climáticos adversos. Entre ellas mencionó a Salud Pública, Policía, Bomberos de la Provincia, Bomberos Voluntarios, Municipalidad, Hidráulica, Vialidad, Junta de Riego, Educación, establecimientos escolares y la Iglesia. En paralelo, el municipio trabaja con el operativo provincial organizado ante el pronóstico de El Niño, mientras Hidráulica avanza con la limpieza de cauces en Astica, el río Valle Fértil y el río Usno, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y reducir riesgos de crecientes.