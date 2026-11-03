La incorporación de esta unidad representa un nuevo recurso para fortalecer el trabajo de la institución y sumar herramientas para la prevención y atención de incendios y otras situaciones de emergencia.

Con la presencia del intendente Fabián Aballay y demás autoridades y funcionarios del departamento, se realizó la presentación oficial del nuevo camión que se incorpora al equipamiento de Bomberos Voluntarios de Pocito.





Se trata de una unidad Mercedes-Benz 1017, modelo 1989, con tracción 4x2, equipada con una autobomba urbana y un motor diésel de seis cilindros turbo de 170 HP. Cuenta con una capacidad de almacenamiento de 1.600 litros de agua y una bomba marca Ziegler, con una capacidad de funcionamiento de 1.500 litros por minuto y configuración de alta y baja presión.





Además, dispone de capacidad para transportar hasta 10 personas, sistema eléctrico de 24 voltios y compartimentos laterales y traseros destinados al almacenamiento de los elementos necesarios para las tareas operativas.





Durante el acto, el intendente Fabián Aballay destacó la importancia que tiene el cuerpo de Bomberos Voluntarios para Pocito y, a través de su jefe, Agustín Moya, hizo llegar su saludo y reconocimiento a todos sus integrantes, quienes día tras día ponen su vocación y compromiso al servicio de la comunidad.





Asimismo, resaltó el enorme trabajo realizado recientemente en la localidad de Alfonso XIII, donde distintas familias resultaron afectadas y los bomberos tuvieron una importante intervención para asistir a los vecinos y atender la emergencia.





La incorporación de esta unidad representa un nuevo recurso para fortalecer el trabajo de la institución y sumar herramientas para la prevención y atención de incendios y otras situaciones de emergencia.