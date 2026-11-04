El acto que fue encabezado por el intendente Fabián Aballay tiene como objetivo concientizar sobre la violencia de género y renovar el compromiso de toda la comunidad en la lucha contra este flagelo.

El intendente de Pocito, Fabián Aballay, encabezó un acto de memoria y concientización sobre la violencia de género, en el marco de la iniciativa del Banco Rojo, que quedó plasmado en la plaza De La Libertad.





La actividad tiene como objetivo generar conciencia sobre esta problemática social, recordar a las mujeres que perdieron la vida como consecuencia de la violencia de género y renovar el compromiso de toda la comunidad en la lucha contra este flagelo.





Durante la ceremonia se colocó una placa junto al banco, con un profundo mensaje de memoria y reflexión: "En memoria de quienes perdieron la vida en silencio de sus hogares; sus nombres no se olvidan, su dolor se transforma en lucha y nuestra promesa es no callar jamás".





En este contexto, el intendente Fabián Aballay destacó la importancia de mantener viva la memoria de las víctimas y trabajar desde el Estado y la comunidad para prevenir y erradicar la violencia de género.





"Estos espacios nos invitan a reflexionar, a no mirar para otro lado y a entender que frente a la violencia de género no podemos ser indiferentes. Tenemos que comprometernos como sociedad, escuchar, acompañar y actuar a tiempo", expresó el jefe comunal.





Asimismo, remarcó que el Banco Rojo representa mucho más que una intervención en un espacio público: es un símbolo de memoria, conciencia y compromiso colectivo para que ninguna víctima sea olvidada y para que ninguna mujer tenga que atravesar situaciones de violencia en soledad.





La iniciativa busca transformar un lugar cotidiano de encuentro en un espacio de reflexión y sensibilización, reafirmando el mensaje de que la violencia de género es una problemática que requiere del compromiso de toda la sociedad.