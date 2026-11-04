La conductora de TELESOL anunció el nacimiento de su hija este miércoles . La beba llegó antes de que comenzara un tratamiento de fertilidad.

Este miércoles, Maru Silva, conductora de TELESOL, dio a luz a su hija junto a Lucas Giuliani. La noticia fue comunicada por la propia periodista en sus redes sociales, donde compartió imágenes de la beba con su padre.

“El mejor día de nuestras vidas, fue el primer día de la tuya”, escribió Silva en su publicación. En el mismo mensaje, agregó: “No sabíamos que se podía sentir más amor hasta que sentimos tu respiración. Bienvenida hijita de mi alma. Lucas, gracias toda la vida”.

La conductora había contado en una entrevista previa con TELESOL, en la antesala del Día de la Madre de este año, que llevaba varios años buscando un embarazo. Según relató entonces, en 2023 habían comenzado un tratamiento de fertilidad de alta complejidad, específicamente una inseminación. También señaló que el trámite para acceder a la medicación estaba en curso cuando quedó embarazada.

“En ese momento me quedé embarazada, antes de que llegara la medicación”, recordó Silva en esa entrevista. Después, añadió que cuando la obra social aprobó el tratamiento, ya cursaba el embarazo y bromeó con que le daba vergüenza informar que no había llegado a utilizarlo.

Antecedentes personales





En el mismo testimonio, Silva vinculó ese proceso con la muerte de su hermana, ocurrida poco tiempo después de iniciado el tratamiento. “Al poquito tiempo falleció mi hermana”, dijo, al señalar que atravesó una etapa personal difícil mientras esperaba convertirse en madre. La conductora sostuvo además que desde que supo que iba a ser mamá se sintió en una mejor versión de sí misma.

El nacimiento cierra una etapa que la propia Silva había descrito como atravesada por trámites médicos, espera y un embarazo que llegó de manera natural antes de que se concretara la asistencia programada. Por el momento, no se informó públicamente el nombre de la niña ni otros datos sobre su nacimiento. La referencia inmediata a seguir es la evolución de la familia y las eventuales nuevas publicaciones de la conductora.