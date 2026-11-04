Gabriel Alejandro Balmaceda deberá pagar $1.680.733 en siete cuotas a un denunciante. El expediente seguirá reservado hasta que cumpla la totalidad del acuerdo.

La Justicia sanjuanina homologó un acuerdo de reparación integral en una causa por estafa en la que figura como denunciado Gabriel Alejandro Balmaceda. El hombre se comprometió a devolver más de $1,6 millones a uno de los damnificados mediante un plan de pagos que se extenderá durante siete meses.

La resolución se conoció tras una audiencia realizada el martes 3 de noviembre, con intervención de la jueza Flavia Allende y de los representantes del Ministerio Público Fiscal, Mariano Juárez y Guadalupe Segado. El acuerdo fue alcanzado entre Balmaceda y Matías Leandro Godoy, quien actuó como denunciante en esta instancia.

Según lo establecido, el acusado deberá entregar un total de $1.680.733 en siete cuotas iguales y consecutivas de $240.140,71. El cronograma de pagos comenzará el 11 de noviembre de 2026 y continuará el día 11 de cada mes hasta completar la última cuota el 11 de mayo de 2027.

Alcance del expediente: la investigación está caratulada como una presunta estafa en perjuicio de Juan Gabriel Rosales, Alejo Simón Castro, Kevin Senteno, Carlos Luna, Carlos Rebolledo, Axel Vergara y otras personas. El expediente reúne distintos legajos que fueron acumulados durante el proceso, lo que da cuenta de una causa con varias denuncias vinculadas entre sí.

Los depósitos deberán realizarse a través de la Oficina de Medidas Alternativas, en beneficio de Godoy. Con la decisión judicial, se hizo lugar a la reparación integral acordada entre las partes y el expediente permanecerá reservado hasta que se compruebe el cumplimiento total de las obligaciones económicas asumidas.

Ese cumplimiento será determinante para el futuro de la instancia judicial, ya que la causa quedará supeditada a la acreditación de cada pago previsto en el convenio homologado por el tribunal.