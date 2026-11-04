La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, a través de la Dirección de Prevención de Delitos y Violencias, cerró en Jáchal el ciclo 2026 del programa “Construyendo Seguridad”, una iniciativa articulada con el Ministerio de Educación que llegó a estudiantes de nivel secundario de todos los departamentos de San Juan. Según informó el organismo, la propuesta comenzó en mayo de este año y alcanzó a 3.000 jóvenes mediante espacios de información, diálogo y reflexión sobre convivencia escolar.

Los encuentros se enfocaron en la prevención de amenazas escolares, la circulación de rumores y el impacto de determinadas conductas en entornos digitales. La cartera de Seguridad planteó que se trata de situaciones que pueden generar preocupación en las comunidades educativas, alterar el normal desarrollo de las actividades escolares y requerir la intervención de distintos organismos del Estado. En ese marco, el programa buscó acercar herramientas para reconocer las consecuencias de esas acciones y promover criterios de responsabilidad entre los estudiantes.

Abordaje preventivo

Entre los objetivos del dispositivo figuran prevenir conductas imitativas vinculadas con amenazas escolares, fortalecer la convivencia institucional y fomentar el uso responsable de las redes sociales. La propuesta se apoyó en instancias de intercambio con alumnos de establecimientos secundarios, con el propósito de que pudieran identificar el alcance de ciertos comportamientos y su eventual amplificación en plataformas digitales. El enfoque oficial se concentró en la prevención y en la construcción de entornos educativos más seguros.

Balance oficial

La directora de Prevención de Delitos y Violencias, María Eugenia Ochoa, sostuvo que el trabajo permitió llegar a estudiantes de distintos establecimientos de la provincia. “Estamos conformes con el trabajo desarrollado y, fundamentalmente, con la posibilidad de llegar a 3.000 estudiantes de distintos establecimientos educativos de toda la provincia”, expresó. También afirmó que “la prevención requiere generar conciencia y promover espacios de intercambio con los jóvenes”.

Ochoa agregó que “brindar información y abrir instancias de diálogo permite que los estudiantes comprendan las consecuencias de determinadas conductas, especialmente aquellas que se originan o amplifican a través de las redes sociales”. Además, remarcó que “la articulación entre las distintas áreas del Gobierno es fundamental para abordar estas situaciones de manera integral”. El cierre del ciclo en Jáchal dejó como dato central la cobertura territorial del programa y la continuidad de una línea de trabajo conjunta entre Seguridad y Educación, sin que se informaran nuevas etapas para 2027.