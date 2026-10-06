El nuevo espacio funcionará sobre avenida Joaquín Uñac y apunta a ordenar la venta directa de frutas y verduras. La primera etapa habilita más de 50 puestos y otras obras quedarán para fases posteriores.

Este jueves, el intendente Fabian Aballay inaugurará el Mercado Frutihortícola de Pocito, ubicado sobre avenida Joaquín Uñac, entre calles 6 y 7. El espacio fue presentado como una herramienta para ordenar y fortalecer la comercialización de frutas y verduras producidas en el departamento. En esta primera etapa, el predio habilitará más de 50 puestos para la venta directa.

Aballay sostuvo que el mercado permitirá a los productores comercializar “el fruto que con su mano y con su esfuerzo han logrado y trabajado desde su chacra, desde su finca”. También afirmó que el lugar será “un punto de venta de esos productos directamente de la mano de quien los produce al consumidor, al vecino”. La iniciativa apunta a acortar la cadena de intermediación y a concentrar la oferta en un mismo predio.

Etapas de ejecución

El proyecto fue planteado en cuatro etapas, aunque la primera ya queda en condiciones de funcionar y comenzar a recibir a productores y comerciantes. La apertura inicial marca el arranque operativo del mercado, mientras que el desarrollo completo dependerá de las fases siguientes. No se informaron plazos adicionales para esas etapas.

Infraestructura disponible

El predio cuenta con una gran nave y dependencias para tareas operativas, además de dos cámaras con precámaras para almacenar mercadería, una báscula y una playa de estacionamiento. Esa infraestructura está orientada a mejorar la recepción, conservación y venta de los productos frutihortícolas. En términos de funcionamiento, el equipamiento incide tanto en la logística como en la preservación de la mercadería.

Con la apertura de este jueves, Pocito suma un espacio específico para la comercialización directa de frutas y verduras locales. La evolución del proyecto quedará atada a la puesta en marcha de las etapas restantes y a la consolidación del flujo de productores y comerciantes en el nuevo mercado.