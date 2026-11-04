Las intervenciones se desarrollarán con cortes de tránsito parciales.

Redacción El Zonda Especial para Diario El Zonda

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa que este miércoles 4 el trabajo de repavimentación se realizará en calle Santa Fe entre Jujuy a Av. Rioja.





Las intervenciones se desarrollarán con cortes de tránsito parciales.

La información detallada sobre el corte y las modificaciones previstas, se encuentra disponible en la plataforma de cortes de calles: cortesdecalles.sanjuan.gob.ar.





Estas tareas forman parte del Plan 50 Cuadras, que continúa avanzando para mejorar las condiciones de circulación y la seguridad vial en la Ciudad.



