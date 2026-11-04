El organismo anticipó chaparrones aislados en la madrugada y viento del sur durante la mañana. La temperatura máxima llegará a 26°C y la mínima será de 15°C.

El miércoles 4 de noviembre, San Juan tendrá una jornada con viento del sector sur, chaparrones aislados en la madrugada y una temperatura máxima de 26°C, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo prevé una mínima de 15°C y ráfagas que podrían alcanzar los 59 kilómetros por hora durante la madrugada y la mañana. En ese tramo del día también se espera cielo parcialmente nublado, con persistencia de las ráfagas de similar intensidad.

Evolución de la jornada Con el correr de las horas, el SMN anticipa una mejora gradual de las condiciones. Para la tarde, el cielo seguiría parcialmente nublado y el viento rotaría al sureste, con una intensidad menor, ya como brisa.

Panorama nocturno Hacia la noche se mantendría la nubosidad parcial y el viento leve del sureste. La temperatura descendería hasta los 22°C, de acuerdo con el parte oficial difundido por el organismo nacional.

El dato relevante para la actividad diaria es que las condiciones más intensas de viento se concentrarían en las primeras horas del día, mientras que el resto de la jornada mostraría una tendencia a la estabilización térmica y eólica.