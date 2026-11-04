La convocatoria busca voluntarios para donar sangre en la Clínica Santa Clara. Las extracciones se realizan de lunes a jueves, de 8 a 11.

A través de una campaña difundida en redes sociales, se pidió la colaboración de la comunidad para conseguir donantes de sangre de los grupos A negativo y O negativo para Alberto Estrada.

El pedido establece que las personas interesadas en colaborar deben acercarse a la Clínica Santa Clara, donde se recibirán las donaciones de lunes a jueves, en el horario de 8 a 11. La convocatoria apunta a reunir voluntarios con alguno de los dos grupos sanguíneos requeridos. La difusión del pedido fue presentada como una vía para ampliar el alcance de la búsqueda y sumar donantes.

La donación de sangre es un acto solidario destinado a asistir a pacientes que necesitan transfusiones por distintos motivos médicos. En este caso, la colaboración está dirigida específicamente a cubrir el requerimiento para Alberto Estrada. No se informaron más datos sobre su estado de salud ni sobre el origen de la necesidad de transfusión.

La campaña quedó abierta con un esquema de atención definido en la clínica, por lo que la variable inmediata es la disponibilidad de personas compatibles con los grupos solicitados. Quienes puedan donar deben presentarse en el establecimiento dentro del horario indicado.