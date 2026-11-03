Los vehículos 150 y 151 fueron diseñados y armados por estudiantes sanjuaninos. La participación se inscribe en una competencia nacional de escuelas técnicas.

La Escuela Boero participa nuevamente del Desafío Eco YPF, la competencia nacional que reúne a instituciones educativas de todo el país con vehículos eléctricos diseñados y construidos por sus propios alumnos. En esta edición, los estudiantes sanjuaninos presentan dos autos identificados con los números 150 y 151.

Los vehículos fueron armados por los propios alumnos, que intervinieron en las distintas etapas de construcción como parte de su formación técnica. El proyecto demandó organización y trabajo conjunto entre estudiantes y docentes durante varios meses, según se informó en la presentación.

Federico Suero, referente de la Escuela Boero, y el alumno Juan Guzmán acompañaron el proceso y destacaron el valor pedagógico de que los estudiantes participen de una experiencia concreta, vinculada con una competencia real. La iniciativa permite aplicar conocimientos adquiridos en el aula en un desarrollo técnico de alcance nacional.

La presencia de la escuela sanjuanina en el certamen también funciona como una instancia de difusión del trabajo de la institución y de sus alumnos. Además, vincula la formación técnica con temas como innovación, tecnología y movilidad sustentable, ejes que ganan peso en este tipo de competencias.

Con la presentación de los autos 150 y 151, la Escuela Boero suma una nueva participación en el Desafío Eco YPF. La competencia reúne a escuelas de distintas provincias y mantiene como próximo paso la instancia deportiva y técnica del certamen, donde se evaluará el desempeño de los vehículos construidos por los estudiantes.