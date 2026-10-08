Victoria Villalón, presidenta de la Asociación Civil Familias Unidas por el Dolor del Femicidio y vicepresidenta del Consejo de Mujeres, Género y Diversidad, reclamó una respuesta estatal más amplia para las familias de víctimas de femicidio en San Juan. En una entrevista en el programa “De qué se trata” de La Mil 20, cuestionó la falta de recursos para el acompañamiento y pidió una articulación más efectiva entre la Justicia, la Policía y el Poder Ejecutivo provincial. También advirtió por casos de violencia digital y por intentos de femicidio registrados en la provincia.

La dirigente sostuvo que las consecuencias de un femicidio no terminan con la investigación ni con una sentencia. Al describir el impacto en las familias, señaló: “Hay alguien que faltó en la mesa, hay alguien que faltó en un cumpleaños, hay alguien que faltó para darle un abrazo”. Según explicó, la asociación que conduce trabaja “a pulmón” y en muchas ocasiones acompaña a familiares a tribunales, comisarías y distintas instancias del proceso judicial.

Pedido de acompañamiento Villalón planteó que las familias de mujeres asesinadas son víctimas secundarias y que necesitan una participación más activa en el expediente. En ese marco, reclamó la intervención de un abogado o defensor propio y la entrega de información permanente sobre el avance de las causas. También sostuvo que, en muchos casos, los familiares se enteran de decisiones relevantes cuando ya ocurrieron y quedan sin herramientas para entender lo que sucede en cada etapa.

Como ejemplo, mencionó el caso de Camila Vecchiarello, la joven gendarme asesinada en Calingasta. Según relató, sus familiares estaban en Santa Fe y no fueron informados previamente sobre una audiencia pública en la que se conocieron aspectos de la investigación. Para Villalón, situaciones de ese tipo muestran la necesidad de incorporar operadores que expliquen de antemano qué puede pasar en una audiencia y qué alcance tienen las medidas judiciales.

Violencia y estadísticas Durante la entrevista, la referente también pidió estadísticas oficiales sobre femicidios y violencia de género. Consideró que un observatorio permitiría reunir información precisa y hacer seguimiento de los casos. Además, expresó preocupación por los hechos recientes vinculados con Gemma Álvarez, Fanny Figueroa y Camila, y aclaró que, hasta que no exista una sentencia, no todos los hechos pueden ser considerados formalmente femicidios. De acuerdo con los datos que maneja la asociación, habló de 10 intentos de femicidio en lo que va del año en la provincia.

Medidas de protección Villalón afirmó que una orden de restricción no alcanza si no existe coordinación entre los organismos que deben hacerla cumplir. En ese punto, pidió acciones conjuntas entre la Policía, el Poder Judicial y el Ejecutivo provincial, además de asistencia económica, traslado a un lugar seguro y redes de contención cuando la situación lo requiera. También señaló que muchas mujeres denuncian, pero luego no saben qué pasos seguir, por lo que consideró necesario explicar con claridad las herramientas disponibles después de la presentación formal.

La dirigente sumó a ese diagnóstico la violencia económica y la violencia digital. Dijo que la problemática se expresa también en redes sociales y en el uso de inteligencia artificial para generar imágenes falsas de mujeres desnudas o con rostros incorporados a otros cuerpos. En ese contexto, pidió discutir cómo debe responder la Justicia frente a esas nuevas modalidades y reclamó más espacios de atención, entre ellos una dependencia específica similar a la antigua Comisaría de la Mujer y otro punto de asistencia en la provincia. También destacó el funcionamiento las 24 horas del CAVIG, el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género.

Prevención y memoria Villalón también se refirió al impacto de los femicidios sobre los hijos de las víctimas, en especial cuando deben convivir con el apellido del agresor. Mencionó gestiones judiciales para modificar esa situación y señaló que algunos chicos sufrieron bullying en la escuela por ese motivo. Por último, explicó que la asociación impulsa la instalación de Bancos Rojos en plazas principales de los departamentos de San Juan, con frases o placas para recordar a las víctimas y promover la prevención. Según indicó, el objetivo es sostener el acompañamiento a las familias y mantener visible el problema mientras continúan los reclamos por justicia.