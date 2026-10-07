Facundo Bustos denunció ante Defensa al Consumidor el esquema de precios variables de las apps. El planteo surgió por la suba de demanda durante el paro de la UTA.

La interrupción del servicio de colectivos durante las primeras horas de este miércoles en San Juan derivó en un aumento de la demanda de taxis, remises y vehículos solicitados por aplicaciones como DiDi y Uber. En ese contexto, Facundo Bustos presentó un reclamo ante Defensa al Consumidor para que se analice el funcionamiento de las tarifas dinámicas de esas plataformas. El planteo busca determinar si, frente a situaciones excepcionales, existen mecanismos suficientes para evitar aumentos que puedan resultar abusivos para los usuarios.

La presentación fue realizada de manera virtual durante la mañana, según explicó Bustos, quien pidió que el organismo intervenga para requerir información a las empresas que operan las aplicaciones. El vecino y militante del PJ sostuvo que el organismo puede actuar de oficio e investigar cómo se fijan los valores en jornadas de demanda extraordinaria. También planteó que se comparen esos importes con las tarifas habituales para evaluar la diferencia concreta.

Antecedente y alcance El reclamo no se limita a lo ocurrido este miércoles. Bustos dijo que desde hace tiempo observa subas de precios cuando se producen lluvias o eventos que incrementan la demanda. “Siempre cuando hay lluvia, cuando hay cualquier evento que hace que la tarifa aumente por demanda, es un funcionamiento que tienen las aplicaciones”, señaló. Aun así, aclaró que no cuestiona por sí mismo el sistema de tarifa dinámica, sino la falta de control sobre eventuales abusos en contextos excepcionales.

Pedido de información Entre los puntos que solicitó, pidió que Defensa al Consumidor requiera a las empresas datos sobre cómo funcionan las tarifas dinámicas, qué parámetros utilizan para establecer los valores, si existen límites y si cuentan con mecanismos especiales para situaciones extraordinarias. “Lo que estoy pidiendo es que Defensa al Consumidor funcione un poco de oficio, que investigue, que compare con los precios normales”, sostuvo. Según su planteo, ese análisis permitiría conocer si el sistema protege adecuadamente a los consumidores cuando la oferta de transporte público se interrumpe.

Marco regulatorio Bustos afirmó además que no está sosteniendo que las tarifas dinámicas sean ilegales. “No estamos diciendo que sea algo ilegal porque tampoco hay normativa que lo establezca de esa manera”, indicó. Su pedido apunta a que el Estado conozca cómo se determina el precio en circunstancias extraordinarias y evalúe si corresponde establecer algún tipo de regulación. En ese marco, consideró que una investigación del organismo podría servir como base para analizar situaciones similares en el futuro.

Próximos pasos El reclamo quedó planteado en una jornada en la que la medida de fuerza de la UTA dejó fuera de circulación a buena parte de los colectivos del transporte público y obligó a miles de usuarios a buscar alternativas para llegar a sus trabajos y cumplir con sus actividades. Bustos sostuvo que el objetivo es que se evalúe la posibilidad de fijar un tope cuando se produzcan situaciones excepcionales. Ahora, la expectativa está puesta en que Defensa al Consumidor analice la presentación, pida información a las empresas y determine si los usuarios estuvieron suficientemente protegidos durante una jornada de demanda extraordinaria.