El COPRE advirtió por el riesgo de crecidas repentinas y pidió no ingresar al cauce. La descarga del dique Ignacio de la Roza subió de 10 a 15 m³/s.

Con las altas temperaturas del verano, vecinos de San Juan vuelven a buscar alivio en las márgenes del río San Juan, aunque sigue vigente la prohibición de bañarse. La conducta se repite incluso con menores de edad y, según las autoridades, hoy implica un riesgo mayor que en otros años. La advertencia se apoya en el aumento del caudal registrado en las últimas semanas.

El incremento responde al deshielo en la alta montaña, que aporta más agua desde los ríos de Calingasta hacia el cauce principal. A ese factor se suma el mayor volumen liberado desde el sistema de diques, lo que modifica las condiciones del río y eleva la posibilidad de cambios bruscos en el nivel del agua.

Advertencia oficial El Comité Provincial de Emergencia (COPRE) reiteró que está prohibido bañarse en el río y que tampoco debe permanecer gente dentro del cauce. El organismo informó, además, que el Departamento de Hidráulica aumentó de 10 a 15 metros cúbicos por segundo la descarga del dique Ignacio de la Roza hacia el río San Juan. Ese dato confirma que el caudal puede seguir variando en función de la operación del sistema hídrico.

Las recomendaciones oficiales también alcanzan a las actividades deportivas y recreativas en las márgenes del río. El pedido es respetar las indicaciones de los organismos de emergencia ante cualquier aviso y evitar el uso del cauce como espacio para refrescarse. La presencia de niños dentro del agua concentra la principal preocupación, porque una crecida repentina puede producirse sin señales previas para quienes están en la zona.

Riesgo operativo Las autoridades sostienen que el cauce no está habilitado para nadar ni para actividades recreativas. Mientras continúe el aumento del caudal, la variable a seguir será la evolución del deshielo y de las descargas desde los diques, que pueden alterar de manera rápida las condiciones del río. La recomendación vigente es optar por piletas u otros espacios seguros.