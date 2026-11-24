La Dirección Nacional de Vialidad informó que las rutas nacionales de San Juan se encuentran transitables durante la mañana de este martes 24 de noviembre, según el parte de prensa emitido a las 6:00. El organismo aclaró que no se registran inconvenientes en la circulación, pero advirtió sobre posibles modificaciones en las condiciones meteorológicas a lo largo de la jornada. En ese marco, pidió a los conductores circular con extrema precaución.

La recomendación oficial incluyó respetar los límites de velocidad, mantener la distancia de seguridad entre vehículos y atender las indicaciones del personal vial y de seguridad que trabaja en los distintos tramos. La advertencia se vincula con la previsión de cambios bruscos en el tiempo, un factor que puede afectar la transitabilidad aun cuando los caminos se mantengan habilitados. Por ese motivo, el monitoreo de la red vial quedó sujeto a actualizaciones durante el día.

Condiciones meteorológicas

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional y reportes locales, la jornada comenzó con cielo mayormente nublado y baja probabilidad de tormentas aisladas durante las primeras horas. La temperatura se ubicó entre los 19 y 20 grados. Para la tarde se espera una máxima de 27 grados, con cielo parcialmente nublado a nublado y una baja posibilidad de precipitaciones, cercana al 10%.

Durante la noche, la temperatura descendería a entre 22 y 23 grados, con cielo algo nublado y sin lluvias previstas. Otro elemento a seguir es el viento, que soplará desde el sector sur y sudeste con velocidades de entre 20 y 31 km/h. Además, podrían registrarse ráfagas de hasta 50 km/h, según la previsión difundida para la provincia.

Seguimiento durante el día

Vialidad Nacional indicó que mantendrá un monitoreo permanente del estado de las rutas y que comunicará nuevas actualizaciones sobre la transitabilidad a medida que avance la jornada. Esa definición resulta relevante para transportistas, viajeros y operadores logísticos que dependen de la red nacional en la provincia. El estado de los caminos puede variar si se confirman los cambios meteorológicos anticipados por los organismos oficiales.