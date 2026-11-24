El municipio de Ullum puso en marcha un plan de prevención ante la posibilidad de que el fenómeno de El Niño genere lluvias intensas y crecientes en San Juan. El intendente David Domínguez explicó en diálogo con Radio Mil20 que el operativo incluye obras hidráulicas, intervenciones en barrios vulnerables y la organización de recursos para una eventual emergencia. La medida busca reducir daños en sectores expuestos a bajadas de agua desde la montaña y a desbordes en zonas habitadas. También contempla la coordinación con el Gobierno provincial y con la Coordinadora Provincial por el Fenómeno del Niño (COPRE).

Obras en ejecución Una de las tareas centrales está próxima a finalizar y consiste en una defensa de aproximadamente 2.200 metros de longitud, ubicada al noroeste de la usina de Ullum. Según Domínguez, esa estructura permitirá contener y desviar parte del caudal que podría descender desde la montaña. Además, el municipio refuerza defensas hacia el sector de Guajabajo, en la zona norte, y trabaja con el área de Hidráulica para ampliar los márgenes del río San Juan a la altura de calle Las Moras. En ese punto, el intendente señaló que existe preocupación por la capacidad de un puente ante una eventual creciente.

Barrios y viviendas expuestas El operativo también incluye intervenciones en villas y sectores con mayor riesgo de inundación. Domínguez mencionó la construcción de nuevos drenajes y desagües, además de recorridas para relevar necesidades y mejorar condiciones en viviendas precarias. A eso se suma un plan de mejoramiento de techos destinado a familias vulnerables. El jefe comunal pidió a los vecinos mantener limpios canales, acequias y desagües, y advirtió que la acumulación de botellas y residuos puede obstruir el escurrimiento cuando aumenta el caudal de agua. Esa obstrucción, indicó, puede derivar en desbordes hacia calles y viviendas.

Zonas bajo seguimiento Entre los sectores que podrían verse más afectados, Domínguez mencionó la calle Pedro Jiménez, por donde suele descender un caudal importante desde la montaña. Señaló que la última lluvia registrada a fines de febrero de este año provocó daños en distintos puntos del departamento. También citó como áreas expuestas a los barrios 25 de Mayo, Dique 2 y el loteo 55. A la vez, expresó preocupación por las condiciones de las viviendas en Villa Santa Rosa y Villa del Lago, donde viven familias en construcciones precarias. Según el intendente, las obras en el pie de la montaña permitirían desviar parte del agua y reducir el impacto sobre esos sectores.

Evacuación y monitoreo Como parte del operativo, Ullum conformó un comité departamental con participación de distintas áreas municipales y definió tres espacios que podrían funcionar como centros de evacuación: el Club San Lorenzo de Ullum, el Club Sportivo Las Lomas y la Unión Vecinal Bici Baggie. El departamento fue dividido en sectores para organizar una eventual evacuación y establecer cómo actuar ante una emergencia. Domínguez indicó que siguen la evolución de El Niño desde septiembre y que, según las últimas observaciones, su intensidad parecería haberse desplazado hacia el noroeste del país. De todos modos, advirtió que la acumulación de nieve en la cordillera podría elevar el caudal de los ríos durante el deshielo y obligar a abrir compuertas en los diques para liberar agua aguas abajo.

El intendente sostuvo que todavía no existe una fecha precisa para los momentos más críticos del fenómeno. “No existe un día D, por lo tanto es una preocupación permanente el estar atento”, afirmó. En ese marco, el municipio mantiene el seguimiento sobre el comportamiento de las lluvias, el deshielo y los niveles de los diques, variables que definirán si será necesario activar medidas adicionales en las próximas semanas.