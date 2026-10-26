Quienes no residan en San Juan deben presentar toda la documentación original con firma certificada para solicitar el traspaso del beneficio.

El Ministerio de Gobierno informa sobre la realización del trámite para la obtención de la pensión para viudas de Veteranos de la Guerra de Malvinas (VGM), en el caso específico de que las personas que soliciten dicho beneficio residan fuera de San Juan, quienes deben cumplir un requisito específico.

Toda la documentación presentada debe estar certificada en original y contar con firma certificada para avanzar con la solicitud. El trámite es gestionado por el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales y su Dirección de ONG y Cultos.

Cómo llevar a cabo el trámite administrativo



Para iniciar la gestión, la persona solicitante debe presentar una nota dirigida a la ministra de Gobierno, Laura Palma, solicitando el traspaso de la pensión. También debe acompañar con la fotocopia del DNI de la persona solicitante, y el acta de defunción del Veterano de Guerra.

Entre los requisitos se encuentra además el acta de matrimonio o de convivencia, según corresponda. La documentación debe incluir el certificado de Veterano de Guerra como derechohabiente, emitido por el Ministerio de Defensa de la Nación. También se debe presentar una copia de la resolución de la pensión del veterano, el CBU original de la cuenta receptora y una declaración jurada.

Las personas que viven fuera de San Juan deben verificar que cada uno de estos documentos cumpla con la certificación original y la firma certificada requerida.

Para realizar consultas, la Dirección de ONG y Cultos dispone del correo electrónico [email protected] y los teléfonos 0264 4307200, 4307202 y 4307206. La atención telefónica se realiza de lunes a viernes, de 8 a 13:30 horas.