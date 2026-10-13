Los médicos de cabecera de PAMI afiliados a la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA) cumplen un paro nacional de 96 horas desde este lunes y hasta el viernes, en reclamo de una recomposición de honorarios. La medida alcanza la suspensión de las consultas habituales, aunque mantiene guardias mínimas y la confección de recetas. En San Juan, la adhesión fue confirmada por Sandra Brizuela, representante de APPAMIA, quien señaló que la cantidad de profesionales afiliados en la provincia es reducida frente al total nacional.

Brizuela explicó en diálogo con radio Mil20 que el conflicto se originó en el deterioro de los ingresos de los profesionales y en el cambio del sistema de pago aplicado desde abril. Según indicó, hasta ese momento cobraban una cápita por paciente, un monto por cada consulta y un incentivo vinculado con la capacitación, pero esos componentes adicionales fueron eliminados y el esquema quedó limitado a la cápita. De acuerdo con su planteo, esa modificación implicó una pérdida de entre 52% y 60% de lo que venían percibiendo.

Impacto en la atención

La suspensión no es total. Brizuela precisó que seguirán activas las guardias mínimas y la emisión de recetas, una prestación que, según dijo, resulta necesaria para los afiliados. Los turnos programados deberán reordenarse a través de las secretarías de cada consultorio. La dirigente también señaló que los pacientes son informados con antelación por los propios consultorios, aunque en algunos casos se enteran al llegar y en ese momento se les reasigna la atención.

Actualmente, los médicos de cabecera perciben $2.700 mensuales por paciente asignado, independientemente de la cantidad de consultas realizadas en ese período. Brizuela afirmó además que atienden alrededor de 15 pacientes por día y que no cobran un plus a los afiliados por cada consulta. Como referencia del cuadro general, mencionó que la cápita de los odontólogos es de $378, aunque no precisó si ese valor corresponde a la misma modalidad de contratación.

Reclamo y oferta

El pedido de APPAMIA es elevar inicialmente la cápita a $4.000 y luego aplicar aumentos escalonados hasta recuperar lo perdido desde abril. Brizuela sostuvo que la oferta recibida hasta ahora consistió en llevar el monto de $2.700 a $3.000 por paciente, un incremento de $300. También recordó que, tras una medida de fuerza anterior, hubo conversaciones con las autoridades, aunque sin acuerdo y sin que se concretara una recomposición progresiva como la que reclamaba el sector.

La representante de APPAMIA aseguró que la organización mantiene disposición al diálogo para destrabar el conflicto. Mientras tanto, los afiliados de PAMI deberán considerar que las consultas programadas serán reprogramadas y que las recetas y guardias mínimas seguirán en funcionamiento hasta el viernes, cuando vence la medida anunciada por los profesionales.