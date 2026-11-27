Tras las precipitaciones registradas durante la noche del jueves, equipos de Emergencia y Protección Civil comenzaron a relevar los daños y atender los pedidos de ayuda. En Ullum y Albardón hubo familias que debieron autoevacuarse.

Las lluvias que se registraron durante la noche del jueves 26 de noviembre provocaron inconvenientes en distintos sectores de San Juan y obligaron a desplegar tareas de asistencia para las familias afectadas. Durante las primeras horas de este viernes, organismos provinciales comenzaron a tomar contacto con los damnificados para conocer sus necesidades y brindar respuestas.

Según informaron la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias y la Dirección de Protección Civil, hasta el momento recibieron pedidos de asistencia de vecinos de Ullum, Albardón y Chimbas. En los dos primeros departamentos se registraron familias que optaron por autoevacuarse ante las complicaciones ocasionadas por las precipitaciones.

En Chimbas, en tanto, el desborde de un canal afectó al Lote Hogar 62. Sin embargo, desde los organismos indicaron que hasta el momento no se habían registrado familias autoevacuadas en ese sector.

Si bien las condiciones climáticas adversas se hicieron sentir en distintos puntos de la provincia, las autoridades señalaron que no habían recibido otros requerimientos de ayuda hasta el momento de emitir el informe.

De todas maneras, los equipos continuarán con el relevamiento y el seguimiento de la situación de las viviendas para identificar posibles daños y determinar qué asistencia necesita cada familia.

Ante cualquier urgencia, los vecinos pueden comunicarse mediante WhatsApp a los números 264-6289953 y 264-4123158.