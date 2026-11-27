El veterinario Pirata Olivares informó que ambos se recuperaron tras tres meses de cuidados. Vivirán en la granja Tierra Blanca porque no pueden volver a la naturaleza.

Los dos cachorros de puma rescatados en San Juan y asistidos por el veterinario Pirata Olivares se recuperaron por completo después de tres meses de cuidados. El profesional confirmó que ambos, un macho y una hembra, evolucionaron de manera favorable y ya están en condiciones de ser trasladados a la granja Tierra Blanca, donde pasarán el resto de sus vidas.

Los animales llegaron en condiciones delicadas luego de permanecer en cautiverio y ser separados de su madre. Según relató Olivares en diálogo con Radio Mil20, al momento de su ingreso estaban muy flacos y su supervivencia era incierta, aunque con el trabajo sostenido mejoraron su estado general. El veterinario señaló que hoy presentan un buen nivel de alimentación y una conducta pareja entre ambos ejemplares.

Recuperación y conducta

Olivares explicó que la hembra fue la que generó mayor preocupación en la etapa inicial, porque permanecía retraída y rechazaba la comida y la leche. Con el paso de las semanas, indicó, ambos lograron equiparar su comportamiento, su actitud y su alimentación. El profesional sostuvo que ese avance fue el resultado de un seguimiento constante y de la dedicación que demandó su recuperación.

Por qué no pueden volver al monte

Durante la entrevista, el veterinario remarcó que los pumas no son animales domésticos y que no deben ser considerados mascotas. Señaló que, en sus primeros meses de vida, necesitan aprender de su madre conductas esenciales para sobrevivir en su hábitat, como cazar, acechar presas y reconocer riesgos del ambiente. Cuando son retirados de la naturaleza y criados por personas, pierden esa posibilidad de desarrollo.

Olivares advirtió que un puma separado de su madre “pierde toda posibilidad de volver a la naturaleza”. También sostuvo que el contacto permanente con personas y animales domésticos les hace perder el miedo a los seres humanos. Por ese motivo, aun cuando se recuperen físicamente, no quedan en condiciones de ser liberados nuevamente.

Alimentación y destino final

El veterinario detalló que la recuperación implicó un esfuerzo profesional y económico importante, especialmente por la dieta que requieren estos animales. Actualmente, cada cachorro consume alrededor de medio kilo de carne fresca por día, además de pollo, hígado y corazón. Cuando alcancen la adultez, estimó que cada puma podría necesitar aproximadamente dos kilos de carne diarios.

Olivares también indicó que en la granja Tierra Blanca ya conviven otros cuatro pumas adultos que llegaron en condiciones similares y permanecen bajo su cuidado. Tras los últimos controles veterinarios y los análisis de salud, los dos cachorros quedaron habilitados para sumarse a ese espacio. La granja está ubicada a pocos metros antes del camping de Don Bosco y abre los sábados y domingos desde las 14, con el objetivo de generar conciencia sobre el cuidado de la fauna.