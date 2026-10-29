La secretaria general de UDA, Karina Navarro, explicó que la medida de fuerza por 24 horas surgió tras la conmoción que provocó el hallazgo de la docente, desaparecida durante 21 días. También apuntó contra las condiciones laborales en las escuelas y convocó a un homenaje en la Casa Natal de Sarmiento.

El homicidio de Nancy Estela Godoy, docente sanjuanina de 52 años que estuvo desaparecida durante 21 días, derivó en una jornada de duelo y en un paro docente de 24 horas en San Juan. Karina Navarro, secretaria general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), explicó que la decisión surgió de una reunión de delegados y que estuvo atravesada por el impacto del crimen y por los reclamos sobre las condiciones de trabajo en las escuelas.

En diálogo con radio Mil20, Navarro sostuvo que el caso provocó una reacción inmediata entre los trabajadores de la educación y afirmó: “Actualmente la docencia es una profesión de riesgo”. La dirigente vinculó esa expresión con una conversación previa que había mantenido con una docente jubilada y planteó que el episodio profundizó una preocupación que, según dijo, ya estaba instalada en el sector.

Duelo y homenaje

La secretaria general de UDA señaló que la víctima generó una identificación particular entre sus colegas por su edad y por las circunstancias en que desarrollaba su actividad. También remarcó el efecto que este tipo de hechos tiene en las familias de quienes trabajan en las escuelas. Según explicó, una de las líneas investigativas del caso se centra en una denuncia que había realizado Nancy y en sus condiciones laborales, aspecto que también influyó en la decisión de impulsar la medida de fuerza.

Navarro indicó que los delegados tuvieron una participación activa en la definición de la jornada y que los distintos gremios docentes resolvieron acompañar el reclamo de manera conjunta. “En realidad, esto es una jornada de duelo”, afirmó al explicar el sentido del paro. En ese marco, se convocó a los docentes a reunirse a las 9.30 en la Casa Natal de Sarmiento para rendir homenaje a Godoy. La organización pidió además llevar un listón negro para identificar la jornada.

Reclamos en las escuelas

Durante la entrevista, Navarro puso el foco en problemas que, según describió, atraviesan distintos establecimientos educativos de la provincia. Mencionó la falta de agua, las interrupciones del servicio eléctrico, los inconvenientes en los sanitarios y las limitaciones de conectividad. Como ejemplo, dijo que había recibido reclamos de tres escuelas por fallas en el suministro de agua y que en algunos casos deben aplicarse planes de contingencia para distribuir turnos y evitar que la comunidad educativa quede sin servicio.

La dirigente sostuvo que las condiciones edilicias y de funcionamiento alcanzan tanto a docentes como a alumnos. También cuestionó que esas dificultades se vuelvan habituales en la vida escolar y afirmó que los reclamos no siempre obtienen respuesta. Según relató, algunos expedientes pueden demorar hasta dos meses sin solución. A eso, agregó, se suman exigencias administrativas para las que en ocasiones no existe una conexión a internet adecuada.

Un reclamo más amplio

Navarro planteó que el planteo docente no se limita a la cuestión salarial, sino que incluye las condiciones en las que se desarrolla la actividad educativa. En esa línea, señaló que la situación nacional también incide en los reclamos que se presentan en las provincias. La jornada de duelo por Nancy Godoy quedó así asociada a un pedido de reconocimiento y de mejoras laborales dentro del sistema educativo sanjuanino.