El paro sorpresivo de colectivos de este miércoles redujo de manera marcada la actividad comercial en el centro de San Juan. La Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan estimó una caída cercana al 70% y vinculó ese resultado con la imposibilidad de que muchos trabajadores y clientes llegaran a la zona céntrica.

Marcelo Quiroga, presidente de la entidad, sostuvo que las calles estuvieron casi vacías y que el impacto se reflejó tanto en la circulación como en las ventas. “Prácticamente el centro está reducido en un 70%. Las calles están muy vacías y los comercios también”, afirmó. La referencia de la cámara describe el efecto sobre la actividad de esa jornada, en un contexto de dependencia del transporte público para el acceso al área comercial.

La medida de fuerza fue impulsada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el gremio de los choferes, por demoras en el pago de un aumento salarial ya acordado. El corte de servicio alcanzó desde temprano a las líneas urbanas e interurbanas de toda la provincia, lo que amplió el alcance del conflicto más allá del centro capitalino. En términos prácticos, el paro afectó la movilidad de empleados, clientes y proveedores que dependen del colectivo para cumplir sus actividades.

Impacto en los comercios Quiroga señaló que varios trabajadores esperaron unidades que no circularon y debieron recurrir a taxis, remises o aplicaciones de transporte para no faltar a sus empleos. “Todo eso ha hecho que los empleados lleguen tarde”, indicó. Según explicó, la mayoría de los comercios entendió la situación como una causa de fuerza mayor y no aplicó descuentos por presentismo ni sanciones por la demora.

Reclamo al Gobierno El titular de la cámara calificó la protesta como “un paro extorsionador” y pidió que el Gobierno aplique sanciones para evitar que la situación se repita. “Si uno no se pone firme como Gobierno y no le ponen una buena multa, se lo van a hacer mañana, se lo van a hacer pasado”, advirtió. La advertencia quedó vinculada a un punto central para la actividad económica local: la continuidad del transporte público como condición para el funcionamiento del comercio céntrico.

Por el momento, la entidad empresaria no informó medidas adicionales y centró su planteo en la necesidad de sanciones. El episodio dejó como variable a seguir la eventual respuesta oficial frente al reclamo y el alcance que pueda tener sobre futuras interrupciones del servicio en San Juan.