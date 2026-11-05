La propuesta fue presentada en la segunda reunión de la tercera paritaria del año

La negociación salarial docente en San Juan sumó un nuevo capítulo este miércoles 3 de noviembre, cuando el Gobierno provincial presentó una oferta superadora durante el segundo encuentro de la tercera paritaria del año. Luego de analizar el planteo, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el viernes 13 de noviembre.

La reunión contó con la participación del secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez; y la ministra de Educación, Silvia Fuentes. También estuvieron presentes los representantes de los tres gremios docentes de la provincia: UDAP, UDA y AMET.

En el encuentro el Gobierno presentó una nueva propuesta salarial:

- Incrementar el valor índice para el sueldo de noviembre 2026 con base en el IPC del mes de octubre de 2026.

- Incrementar el valor índice para el sueldo de diciembre 2026 con base en el IPC del mes de noviembre 2026.

- Incrementar el valor índice para el sueldo de enero 2027 en 1,5% con base mes de diciembre de 2026.

Tras el ofrecimiento, se pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes 13 de noviembre, día en el cual los representantes gremiales presentarán una respuesta, tras consultarlo con las bases.