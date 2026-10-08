La ministra Laura Palma cuestionó el paro de colectivos en San Juan y lo calificó de ilegal. Este jueves habrá una audiencia entre UTA y las empresas.

El paro de colectivos sigue afectando el transporte público de San Juan y el Gobierno provincial atribuyó la continuidad del conflicto a la falta de acuerdo entre la UTA y las empresas. La ministra de Gobierno, Laura Palma, sostuvo que la medida de fuerza no fue comunicada formalmente y afirmó que tampoco se habría cumplido la conciliación obligatoria dictada para encauzar la negociación.

En diálogo con Radio Mil20, Palma calificó la situación como “lamentable” y señaló que el impacto recae sobre los usuarios del servicio. “Una situación lamentable porque deja nuevamente rehenes a todos los sanjuaninos de cuestiones que son internas”, expresó la funcionaria al referirse al conflicto gremial.

Oferta provincial La ministra dijo que la medida de la UTA es “ilegal porque no ha sido comunicada” y aseguró que, pese a la conciliación obligatoria, el servicio no se normalizó. También indicó que la provincia hizo un ofrecimiento para depositar las diferencias salariales reclamadas por los choferes, correspondientes al salario de septiembre y vinculadas con la escala establecida en el convenio salarial homologado. Según su explicación, la propuesta no fue aceptada y dijo desconocer los motivos de esa decisión.

Palma diferenció el reclamo salarial de los choferes de la discusión que el Gobierno mantiene con las empresas de transporte. “Hay dos situaciones diferentes”, planteó, al describir por un lado la negociación sobre la estructura de costos con las compañías y, por otro, el planteo de la UTA. Además, remarcó que los choferes no son empleados del Estado sino de las empresas concesionarias, aunque reconoció que el reclamo podría tener sustento porque, según afirmó, existía una escala salarial que debía aplicarse y los trabajadores cobraron con la anterior.

Audiencia y marco legal Para este jueves a las 11 está prevista una audiencia entre los representantes de las empresas nucleadas en ATAP y el gremio, instancia que el Gobierno espera que permita destrabar la situación. La ministra sostuvo que la provincia se ajustará al marco legal vigente si no hay acuerdo y no descartó sanciones. “Hay un marco legal que hay que respetar y nosotros nos vamos a ajustar a todo lo que diga la ley”, afirmó.

La funcionaria también puso el foco en las consecuencias del paro sobre la actividad cotidiana. Dijo que la interrupción del servicio dejó sin traslado a estudiantes, trabajadores y personas con turnos médicos, y señaló que el Gobierno busca garantizar la continuidad de un servicio considerado esencial. “No es la manera de reclamar un derecho perjudicando a un montón de trabajadores de la provincia de San Juan”, sostuvo. En ese escenario, el resultado de la audiencia de este jueves quedará como la variable inmediata a seguir para definir si el conflicto se encamina a una normalización o si se profundizan las medidas.