Padres de alumnos del Colegio Nuestra Señora de Luján manifestaron preocupación por la falta de ventiladores y equipos de aire acondicionado en el establecimiento, en un contexto de altas temperaturas. Según expusieron, los estudiantes permanecen varias horas en aulas sin condiciones adecuadas de ventilación. El planteo quedó centrado en el impacto que esa situación tendría sobre la salud y el normal desarrollo de las clases.

Las familias señalaron además que algunos alumnos habrían sufrido descompensaciones durante la jornada escolar, aunque en el material difundido no se consignan precisiones médicas ni intervenciones oficiales sobre esos episodios. Ese dato reforzó el reclamo por una respuesta de las autoridades del colegio. La preocupación, según los padres, no se limita al equipamiento faltante sino a la ausencia de medidas concretas frente al problema.

Planteo de las familias Los padres consideran que las condiciones de ventilación dentro de las aulas requieren atención urgente. Sostienen que contar con un ambiente adecuado no es un aspecto accesorio, sino una condición básica para garantizar el bienestar de los chicos durante la jornada escolar. En ese marco, esperan que se adopten medidas para evitar que la situación se repita mientras continúan las altas temperaturas.

En el mismo reclamo, una docente del establecimiento se refirió a la inquietud de las familias y dijo: “Tengo entendido que muchos papás fueron por este tema, no nos dijeron nada a nosotras para que comentemos a nuestros papás”. Esa expresión da cuenta de que, al menos entre el personal docente consultado, no habría existido una comunicación institucional previa sobre el planteo. El testimonio no aporta una respuesta oficial de la conducción escolar, pero sí refleja que el reclamo circuló entre padres y docentes sin una instancia formal de información, según lo expresado en la nota original.

Respuesta pendiente Mientras tanto, las familias continúan a la espera de definiciones para las próximas jornadas escolares. El punto central sigue siendo si el colegio adoptará alguna medida para mejorar la ventilación de las aulas y reducir la exposición de los estudiantes al calor. En el material disponible no se informan plazos ni anuncios de la institución, por lo que la evolución del reclamo dependerá de la respuesta que brinden las autoridades del establecimiento.