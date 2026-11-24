El pavimento cedió este martes en Desamparados y un Peugeot 504 quedó parcialmente hundido. Horas antes, un camión de reparto había sufrido un episodio similar en la misma zona.

Un nuevo hundimiento en el pavimento generó preocupación este martes en Desamparados, departamento de Capital. Esta vez el vehículo afectado fue un Peugeot 504, que terminó parcialmente hundido en inmediaciones de Roger Balet y Cornelio Saavedra.

El hecho ocurrió durante la tarde y se sumó a otro episodio registrado en el mismo sector horas antes, en esa misma esquina. En esa primera oportunidad, un camión de reparto de bebidas quedó inclinado después de que una parte de la calzada cediera y su lateral derecho terminara dentro del pozo.

Antecedente reciente La zona ya había tenido un hecho parecido a fines de junio de 2024, cuando un auto quedó hundido sobre Roger Balet, entre Juana Manso y Cornelio Saavedra, en el barrio Palermo. En esa ocasión, el pozo se formó porque cedió una zanja que días antes había sido intervenida por trabajadores de Obras Sanitarias (OSSE) durante un cambio de conexión cloacal. La excavación había quedado tapada y señalizada porque todavía no estaba habilitada para la circulación.