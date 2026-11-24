Silvia Alejandra Rojas, del barrio Alvear, fue la afortunada ganadora del sorteo organizado por Telesol durante la Fiesta Nacional del Sol 2026. Los cupones participaron del concurso tras ser completados en el stand que el canal instaló en el Estadio del Bicentenario.

La emoción y la alegría llegaron al barrio Alvear de Rawson, donde Silvia Alejandra Rojas se convirtió en la ganadora de la moto que Telesol sorteó en el marco de la Fiesta Nacional del Sol 2026. El sorteo se realizó durante la emisión del noticiero del canal y estuvo a cargo de sus conductores, Marcela Podda y Gustavo Toledano.

La iniciativa formó parte de las propuestas que Telesol llevó adelante durante la celebración, a través de un stand instalado en el Estadio del Bicentenario, donde los visitantes tuvieron la posibilidad de completar cupones y participar del sorteo.

Finalmente, la suerte estuvo del lado de Silvia Alejandra Rojas, quien se quedó con el premio mayor y se convirtió en la flamante ganadora de la motocicleta. La alegría por el premio tuvo como escenario el noticiero de Telesol, donde se dio a conocer el resultado del esperado sorteo.