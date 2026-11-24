Durante las tres jornadas de mayor movimiento de la Fiesta Nacional del Sol, San Juan recibió a unos 8.041 turistas, con una estadía promedio de 3,5 noches.

El Gran San Juan registró un 77% de ocupación turística entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre de 2026.





Esas tres jornadas de la Fiesta Nacional del Sol concentraron el mayor movimiento turístico del período. A nivel provincial, la ocupación promedio fue del 66,4%.





En los demás destinos relevados, la ocupación alcanzó el 80% en Iglesia, el 71% en Calingasta, el 69% en Valle Fértil y el 35% en Jáchal.





La Secretaría de Turismo estimó un impacto económico de más de $4.542 millones en la provincia, con un gasto diario promedio de $161.422 por visitante.





Del total de visitantes relevados, el 88,6% correspondió al turismo nacional y el 11,4% al internacional. Buenos Aires fue el principal mercado de origen del país.





El movimiento turístico del fin de semana largo se dio en el marco de la Fiesta Nacional del Sol, un campeonato de judo y otras actividades recreativas.