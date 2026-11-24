Funcionará en el edificio de Acción Social del municipio, desde donde se realizará el registro, seguimiento y asistencia a los beneficiarios.

La puesta en marcha del primer Banco Ortopédico Comunitario de Ullum representa un importante avance para fortalecer la atención sanitaria y el acceso gratuito a elementos de asistencia para vecinos que atraviesen situaciones de salud que requieran equipamiento específico. La iniciativa es posible gracias al trabajo conjunto entre la Municipalidad de Ullum, Golden Mining, titular del proyecto Hualilán, y la empresa contratista Sumar Salud.





El convenio marco de cooperación institucional firmado entre las partes establece la generación, implementación y funcionamiento de este espacio solidario, destinado a facilitar el acceso a equipamiento ortopédico mediante un sistema organizado de préstamo temporal para personas de la comunidad que lo necesiten.





El banco funcionará en el edificio de Acción Social del municipio, desde donde se realizará el registro, seguimiento y asistencia a los beneficiarios. Además, busca promover el uso responsable y la reutilización de los elementos, garantizando que puedan estar disponibles para futuros usuarios.





Entre los elementos incorporados se encuentran un monitor multiparamétrico de signos vitales, un cardiodesfibrilador manual, tablas rígidas de inmovilización para adultos, extracción y uso pediátrico, tres sillas de ruedas, dos andadores trípodes, muletas, cabestrillos, fajas, rodilleras, tobilleras y otros insumos de asistencia.





El intendente de Ullum, David Domínguez, destacó la importancia de esta gestión por mejor salud integral. “Este banco ortopédico en el departamento nos hacía mucha falta. Ullum está intentando aprovechar las oportunidades que tenemos por delante en la provincia. Tenemos mucho que aprender de minería y articular para que la comunidad entienda que estos son procesos largos y que debemos tener claridad a la hora de informar para sostener esa licencia social. Es un proceso que tenemos que acompañar y entendemos que es el camino correcto”.





Por su parte, la directora ejecutiva de Golden Mining, Sonia Delgado, remarcó el valor del trabajo conjunto: “Sabemos que la comunidad necesita el apoyo de todos. La sinergia y la articulación son fundamentales para el crecimiento de la comunidad. Las empresas contratistas dijeron inmediatamente ‘sí, vamos por esto’ y trabajamos para reunir todo lo necesario: muletas de distintos tamaños, sillas de ruedas, muñequeras y otros elementos. Agradecemos al intendente por brindarnos este espacio y también colaboramos con el fortalecimiento de la ambulancia para seguir acompañando a la comunidad”.





En tanto, el director de Sumar Salud, Emiliano Turcumán, expresó: “Como empresa sanjuanina es muy importante apoyar el desarrollo de todo lo que se construye alrededor del proyecto, en función de un verdadero desarrollo social. Debemos seguir evolucionando y generando conciencia en las empresas, entendiendo que esto no termina en los beneficiarios directos, sino que se trata de mejorar la vida de las personas”.