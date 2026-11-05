La obra fue ejecutada por la Municipalidad de Rivadavia con fondos del FODERE, provenientes del Gobierno provincial, y representa un importante avance en infraestructura y calidad de vida para los vecinos

En una jornada significativa para los vecinos, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, encabezaron la inauguración de la obra de pavimentación del barrio Profesional, un avance en materia de infraestructura urbana que transforma las condiciones de circulación y mejora la calidad de vida de las familias del sector.





Los trabajos fueron ejecutados por la Municipalidad de Rivadavia con fondos del FODERE, aportados por el Gobierno provincial, que fueron destinados por la gestión municipal a concretar esta importante mejora para el barrio.





Esta intervención adquiere especial relevancia teniendo en cuenta que el sector no contaba anteriormente con pavimento. Su concreción permite mejorar la transitabilidad, brindar mayor comodidad y seguridad a conductores y peatones, reducir la presencia de polvo y facilitar el acceso a los hogares, especialmente durante los días de lluvia.





La inauguración representa mucho más que una mejora en las calles: significa dar respuesta a una necesidad de los vecinos, avanzar en infraestructura y generar mejores condiciones para el desarrollo de cada comunidad.





A través de la inversión de recursos y la planificación de obras que respondan a las necesidades de los vecinos, la Municipalidad de Rivadavia continúa trabajando para transformar los barrios y construir un departamento con más servicios, infraestructura y oportunidades para todos.