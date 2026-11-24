El gobernador calificó como exitosa la edición 2026 y atribuyó el crecimiento al Forum de Ideas. También vinculó la fecha del evento con criterios de costo, seguridad y logística.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, hizo un balance de la Fiesta Nacional del Sol 2026 y sostuvo que la edición fue “exitosa”. Durante una entrevista con la prensa, señaló como ejes la convocatoria familiar, el movimiento turístico, los resultados comerciales del Forum de Ideas y la organización general del evento. También confirmó que la realización en noviembre seguirá vigente para las próximas ediciones.

Orrego afirmó que la celebración trascendió los espectáculos y funcionó como un espacio de encuentro para las familias sanjuaninas. Según dijo, la Fiesta Nacional del Sol también permitió mostrar la identidad, la cultura y las características de la provincia ante visitantes de distintas provincias argentinas y de otros países. En ese marco, destacó la presencia de turistas de diferentes puntos del país y del exterior durante las jornadas del evento.

Forum de Ideas y negocios

Uno de los puntos centrales del balance fue el crecimiento del espacio empresarial y comercial que integra la fiesta. Orrego detalló que en la primera edición se concretaron alrededor de 150 rondas de negocios y que en 2025 la cifra llegó aproximadamente a 160. En esta edición, según indicó, se superaron las 400 rondas, con la participación de más de 500 empresas. El gobernador interpretó esos datos como una oportunidad para que productos sanjuaninos ingresen a nuevos mercados y espacios comerciales.

En la misma línea, señaló que la edición contó con un incremento del 30% en la cantidad de auspiciantes respecto de años anteriores. Atribuyó ese aumento al acompañamiento del sector privado y explicó que permitió afrontar los costos de los artistas nacionales. También sostuvo que la recaudación por entradas contribuyó a cubrir los gastos del espectáculo. “Buscamos hacer una fiesta austera, pero al mismo tiempo sin perder eso que tiene que tener la Fiesta Nacional del Sol, que no puede perder la categoría”, expresó.

Calendario y seguridad

Consultado sobre la continuidad de noviembre como mes de realización, Orrego defendió la decisión de mantener esa fecha. Recordó que al asumir en diciembre de 2023 encontró un escenario económico complejo y consideró que no era oportuno realizar la fiesta en ese contexto. Según explicó, el cambio de calendario permitió aprovechar la infraestructura disponible en el predio, el Velódromo y el estadio, con el objetivo de reducir costos. “Las cosas que funcionan y que funcionan bien, no tengo por qué cambiarlas”, sostuvo.

El gobernador también justificó el traslado al lunes de las actividades previstas para el sábado 21 de noviembre en el predio ferial, debido a ráfagas de viento de entre 70 y 80 kilómetros por hora. Dijo que la prioridad fue la seguridad de los asistentes, en especial porque el evento reunió a familias, niños y adultos mayores. Además, destacó la organización del tránsito y los accesos al predio, y afirmó que los asistentes pudieron llegar en aproximadamente 20 minutos y encontrar espacios de estacionamiento disponibles.

Viviendas y próximos desembolsos

Las declaraciones se produjeron durante la entrega de 25 viviendas de la segunda etapa del barrio Malvinas Nos Une, en Angaco. El proyecto contempla un total de 50 unidades habitacionales. Orrego vinculó esa política con la necesidad de ampliar el acceso a la vivienda y afirmó que la entrega de una casa implica seguridad y tranquilidad para las familias. También informó que quedan 266 viviendas por adjudicar en Sarmiento y cerca de 60 en San Martín.

Además, mencionó el desarrollo de otras 2.240 viviendas que se ejecutarán con financiamiento obtenido mediante los bonos internacionales de San Juan. En ese marco, el gobernador planteó que la provincia mantiene distintos frentes de obra habitacional e infraestructura en marcha. El próximo tramo a seguir es la adjudicación de las unidades pendientes y la ejecución de los proyectos financiados, en paralelo con la definición del calendario de la próxima Fiesta Nacional del Sol.