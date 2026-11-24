Gentileza: Diario Huarpe

La investigación por las falsas amenazas de bomba en el Centro Cívico de San Juan tuvo una definición judicial este martes 24 de noviembre: la persona identificada por los llamados y la nota dejada en el edificio acordó una suspensión de juicio a prueba. La medida alcanzó a Daiana Naranjo Fernández, trabajadora de una empresa privada de limpieza que presta servicios en el edificio público. El caso se originó por dos episodios ocurridos el 15 de octubre, que derivaron en evacuaciones y en la interrupción de una jornada nacional de seguridad.

La resolución se produjo después de una audiencia de formalización y fue homologada por el juez Fernández Cauzzi. Según informó la investigación, el acuerdo fue impulsado por el fiscal Adrián Riveros, de la UFI de Delitos Genéricos. Como condición para acceder a la probation, Naranjo Fernández deberá pagar $200.000 y cumplir tareas comunitarias por los dos episodios investigados. La suspensión de juicio a prueba es una salida procesal prevista para determinados casos y queda sujeta al cumplimiento de las obligaciones fijadas por la Justicia.

Los hechos investigados ocurrieron el mismo día en que primero se encontró una nota escrita en uno de los baños del cuarto piso del edificio, con una advertencia sobre la supuesta colocación de un explosivo. Horas más tarde, cerca de las 18, ingresó un llamado anónimo desde un número con prefijo 011 con una advertencia similar. Ambos avisos motivaron dos evacuaciones preventivas que alcanzaron a más de 70 personas. Además, el operativo obligó a interrumpir una jornada nacional de seguridad que se desarrollaba en el auditorio del Centro Cívico.

Marco procesal: a partir de esos episodios, la Justicia abrió una investigación para establecer quién estaba detrás de las amenazas. Las tareas investigativas permitieron identificar a la trabajadora señalada en el expediente, y luego se avanzó en el acuerdo de suspensión del proceso. El caso quedó encuadrado como una causa por falsas amenazas, con intervención de la fiscalía especializada en delitos genéricos. La continuidad del expediente dependerá del cumplimiento de las condiciones impuestas en la probation.

El dato operativo que sigue vigente es el cumplimiento de las medidas acordadas: el pago de $200.000 y las tareas comunitarias establecidas por la resolución judicial. Si esas obligaciones se cumplen en término, la causa seguirá el trámite previsto para la suspensión de juicio a prueba; si no, el proceso puede reactivarse. La investigación quedó vinculada a dos episodios del 15 de octubre que afectaron el funcionamiento del principal edificio administrativo de la provincia.